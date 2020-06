Potrivit unor surse guvernamentale, în şedinţa Executivului, ce va avea loc la ora 18.30, va fi adoptată hotărârea de guvern pentru prelungirea stării de alertă după 16 iunie.

Perioada de prelungire discutată la nivelul Guvernului este de 30 de zile, însă Raed Arafat a avansat la discuţiile cu liderii politici din Parlament de miercuri şi termenul de 15 zile.

Pe aceeași undă cu Președintele Iohannis

Hotărârea Guvernului ar putea conţine o serie de măsuri de relaxare anunţate deja de preşedintele Klaus Iohannis.

Acestea sunt redeschiderea mall-urilor, a piscinelor exterioare şi a grădiniţelor

private.

Pe de altă parte, restaurantele rămân închise, iar purtarea măştii de protecţie, regulile de distanţare şi termoscanarea rămân obligatorii.

După adoptatea hotărârii de către Guvern, aceasta este trimisă Parlamentului care trebuie să o voteze în termen de 5 zile, anunță Mediafax.

În cazul unui vot negativ, măsurile îşi pierd efectul. PSD, Pro România şi ALDE au anunţat că votează împotrivă , în timp ce USR şi UDMR aşteaptă prezentarea unor date epidemiologice pentru a lua o decizie.

”Din păcate, nu s-a terminat”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că este nevoie ca starea de alertă să fie prelungită, pentru ca Guvernul să aibă la îndemână pârghiile necesare în a lua decizii în cazuri speciale, dar că preferă „o variantă mai simplă, mai suplă” a stării de alertă, care să prevadă lucruri obligatorii – portul măştii în interior, distanţarea, măsurile de igienă.

„Din păcate, această pandemie a venit peste noi indiferent că am avut o guvernare sau alta. Eu, sincer, sunt foarte mulţumit că am avut o guvernare liberală, cu care împreună am putut să gestionăm această epidemie şi vreau să resubliniez că Guvernul, autorităţile au făcut tot ce a trebuit şi au luat măsurile corecte şi în timp.

Acum, din păcate, nu s-a terminat. Cu toţii ne-am fi dorit să scăpăm mai repede de epidemie. Şi astăzi avem peste 200 de noi cazuri, deci nu putem să vorbim despre fosta epidemie. Este încă în comunitate virusul şi pentru ca Guvernul să aibă pârghiile necesare, să ia măsurile atunci când se impun. După părerea mea, este nevoie de prelungirea stării de alertă, a susținut Iohannis.

Foto: INQUAM / Octav Ganea