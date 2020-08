Premierul Ludovic Orban a declarat că săptămâna viitoare Guvernul va aproba rectificarea bugetară şi le-a cerut miniştrilor să vină cu fundamentări „foarte solide” pentru orice solicitare de bani.

„Vreau să abordez o chestiune care ţine de pregătirea rectificării bugetare. Noi finalizăm săptămâna aceasta evaluările şi săptămâna viitoare vom adopta ordonanţa de urgenţă privind rectificarea. Aş vrea ca până sâmbătă să vă reevaluaţi extrem de serios solicitările, pentru că vreau să existe fundamentări foarte solide pentru orice solicitare de bani.

Ştim foarte bine că situaţia economică nu este dintre cele mai bune, că economia românească, ca toate economiile ţărilor lumii, a fost afectată de epidemia de COVID şi va trebui să drămuim fiecare ban şi, mai ales, să alocăm resursele către proiectele importante, către investiţii, către proiecte care, într-adevăr, au ca şi efect îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale concetăţenilor noştri şi, de asemenea, proiecte suport pentru dezvoltarea economică ulterioară”, a declarat Ludovic Orban, vineri, în cadrul şedinţei de Guvern.

Raluca Turcan: Fondurile europene sunt soluția

Pe de altă parte, vicepremierul Raluca Turcan a declarat că fondurile europene reprezintă soluţia pentru revenirea economică a României care va fi urmată de o relansare economică. Aceasta a arătat că fondurile europene reprezintă o sursă de dezvoltare durabilă, regională şi locală şi a amintit că, la finalul anului trecut, s-au salvat de la dezangajare 600 de milioane de euro.

„La finalul anului trecut am salvat de la dezangajare 600 de milioane de euro, am reuşit până în momentul de faţă să infuzăm în economia românească 2,2 miliarde euro şi suntem pregătiţi să absorbim încă 3,2 miliarde de euro. Practic am avut cea mai mare rată de atragere a fondurilor europene de la momentul aderării în UE”, a spus Turcan.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea