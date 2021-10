Cabinetul Dacian Cioloş merge azi, în Parlament, pentru votul de învestire. Şedinţa începe la ora 10:00. În prima fază, premierul desemnat Dacian Cioloş va prezenta programul de guvernare şi lista Guvernului. Apoi vor avea loc dezbateri și ulterior se va vota cererea de acordare a încrederii Parlamentului asupra Programului şi a întregii liste a Guvernului.

Votul este secret, cu bile. Trebuie să fie prezenţi cel puţin o jumătate plus unu dintre membrii celor două Camere ale Parlamentului. Pentru a fi învestit, Guvernul Cioloş are nevoie de votul favorabil a 234 de parlamentari. Calculele sunt însă defavorabile lui Dacian Cioloș. USR are 80 de deputaţi şi senatori iar niciun alt partid parlamentar nu vrea să susțină Guvernul lui Cioloș.

În cazul neacordării votului de încredere, Parlamentul, sub semnătura preşedinţilor celor două Camere, aduce de îndată această situaţie la cunoştinţa preşedintelui României, în vederea desemnării unui alt candidat pentru funcţia de prim-ministru.

Cum vor vota partidele

Parlamentarii liberali vor participa la şedinţă, dar nu vor vota. Florin Cîțu a anunțat anterior că este responsabilitatea premierului desemnat să îşi facă majoritate. UDMR a luat o decizie similară cu cea a liberalilor.

PSD nu s-a decis încă și vrea să ia o decizie finală cu o oră înainte de întrunirea plenului reunit. Cu toate acestea, pesediștii au subliniat, în mod repetat, că nu vor vota un Guvern propus de Dacian Cioloş.

Reprezentanţii AUR au anunţat de asemenea că nu vor susţine un Guvern propus de Dacian Cioloş. Liderul deputaţilor minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, a declarat, că nu ar susţine ideea unui guvern minoritar, menţionând că grupul pe care îl conduce va avea întotdeauna o atitudine de echilibru.

În replică, premierul desemnat Dacian Cioloş a făcut un apel, marţi, la parlamentari să treacă peste orgolii politice şi să voteze în favoarea Cabinetului.

Cine sunt miniștrii propuși de Dacian Cioloș

Lista cu miniştrii şi programul de guvernare au fost depuse luni la Parlament. Marţi, aceștia au fost audiaţi în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Toţi, cu excepţia ministrului propus la Transporturi, Cătălin Drulă, au primit avize negative. Drulă a primit aviz favorabil din eroare procedurală, după ce în comisii nu s-au întrunit voturile necesare pentru un aviz nefavorabil. Avizul comisiilor la audierea miniştrilor propuşi este consultativ.

Candidaţii propuşi de premierul desemnat Dacian Cioloş sunt: Dan Barna – ministrul Afacerilor Externe. Urmează Nicu Fălcoi – ministrul Apărării Naţionale. Alin Stoica vrea să fie ministrul Afacerilor Interne iar Stelian Ion – ministrul Justiţiei. La ministerul Finanțelor a fost desemnat Dragoş Pîslaru. Cătălin Drulă a fost propus ministrul Transporturilor şi Infrastructurii iar Cristina Prună – ministrul Energiei. În ceea ce privește ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Cioloș l-a indicat pe Claudiu Năsui.

George Căţean a fost propus drept ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iar Mihai Goţiu – ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Cristian Ghinea dorește să preia ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene iar Ioana Mihăilă – ministrul Sănătăţii. Ca și ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a fost nominalizat Ionuţ Moşteanu. Oana Ţoiu intenționează să preia ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale iar Corina Atanasiu pe cel al Educaţiei. Pe lista lui Cioloș se mai află Monica Berescu – ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Iulia Popovici – ministrul Culturii iar Tudor Pop – ministrul Tineretului şi Sportului.