Guvernul declară război băncilor! Taxa pe lăcomie a fost adoptată! În ce condiții se aplică

În proiectul de act normativ, impozitarea începea de la un nivel al ROBOR de peste 1,5% pentru indicele la 3 luni şi la 6 luni. Taxa de lăcomie va fi de 0,1%, pentru un ROBOR aplicat creditelor de 2-2,5%, de 0,2% pentru 2,5-3%, de 0,3% pentru 3-3,5%, de 0,4% pentru 3,5-4%, iar pentru nivelurile de peste 4% ale ROBOR cu 0,5% va fi aplicat în plus o cotă de 0,2.

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, a precizat, vineri, în cadrul unor declaraţii la Guvern, după şedinţă, că această propunere, s-a bazat pe „Raportul asupra stabilităţii financiare”, ediţia din decembrie 2018 şi pe datele Băncii Centrale Europene, date „care evidenţiază un comportament inadecvat faţă de cetăţeni”."Un punct foarte, foarte important spunem noi şi cred că şi aşteptat este cel legat de introducerea unui mecanism ce are în vedere protejarea populaţiei şi a firmelor care au credite prin impozitarea activelor financiare ale băncilor în cazul unui nivel al ROBOR-ului mai mare de 2%. Ştim cu toţii şi avem aici şi documente oficiale, inclusiv raportul Băncii Centrale din decembrie 2018, precum şi documente ale Băncii Centrale Europene şi nu numai, documente care arată sau evidenţiază foarte clar anumite practici, de fapt, incorecte faţă de populaţie, faţă de economia reală şi în acest sens am propus unele măsuri. Şi anume aplicarea, cum spuneam, sau impozitarea activelor financiare ale băncilor în cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%. Orice depăşire a acestui nivel este taxat cu diferite marje propuse de Ministerul de Finanţe", a spus Eugen Teodorovici, la finalul şedinţei.

Ministrul Finanţelor a reamintit că randamentul capitalului pentru băncile din România este de aproape 20%, în condiţiile în care minimul impus este de 8%. În plus, acesta a motivat că, în prezent, dobânda pentru creditele ipotecare este de aproximativ 6%, iar cea pentru depozite este în medie de 1%. "În România, randamentul capitalului în sectorul bancar este de peste 21%. Practic de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene, de 7%. De asemenea, în România este cea mai mare diferenţă, la fel, din spaţiul european, între dobânda la credite şi dobânda la depozite. Vă pot da şi un exemplu în acest sens, la termen de un an, la credite imobiliare garantate prin ipoteci, dobânda este de 6%, iar dacă se face un depozit pe acelaşi termen dobânda este de 1%. Vedeţi, diferenţe foarte mari şi o practică, cum spuneam puţin mai devreme, incorectă faţă de populaţie şi pentru care comportament să spunem am propus în Guvernul României prin această ordonanţă o măsură precum cea pe care v-am descris-o puţin mai devreme", explicat Eugen Teodorovici.