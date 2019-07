Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor, a spus miercuri seara la România TV că bani pentru legea pensiilor există, însă există un efort bugetar mare.

„Klaus Iohannis a avut mereu din partea Guvernului asigurari ca legea pensiilor trebuie aplicata din foarte multe motive. Ma bucur ca a ajuns la aceasta concluzie ca pensiile sunt mici si trebuie crescute. Noi am prins pentru acest an sumele necesare in buget. Clar aceasta lege se va aplica si Guvernele viitoare trebuie sa faca in asa fel incat sa o aplice. Impactul este destul de mare, dar legea pensiilor se va aplica. Bani de pensii există, dar efortul bugetar e foarte mare si trebuie luat de undeva”, a declarat Eugen Teodorovici, la romaniatv.net.

Ministrul a mai amintit că a avut o discuţie cu reprezentanţii FMI legat de adoptarea noi legi a pensiilor.

„Indiferent de Guvernul pe care Romania il va avea la anumite momente, aceasta lege se va aplica pentru ca este o masura de indreptare a unei situatii nedrepte asa ca nu intra in discutie in Romania acest subiect. Ea se va aplica. Cei de la FMI au apreciat deschiderea fata de subiect. Am spus care sunt calculele facute de noi, prevazute in executia bugetara pe urmatorii ani. Cu o mentiune foarte clara. Economia trebuie sa mearga. Trebuie sa ne indreptam catre investitii pentru ca lucrurile sa fie aplicabile”, a mai explicat ministrul.

Despre pensiile speciale

„Am sa va spun ca toate aceste masuri printre care si cea cu pensiile speciale se vor discuta in Guvern si Coalitie pentru a iesi clar cu masurile intr-un viitor foarte apropiat. Sunt mai multe scenarii pe care le vom propune in Guvern, o situatie cu toate pensiile, numarul lor, cuantumul lor, se va discuta in Coalitie pentru a ne putea asuma o masura care poate va crea o mare dreptate in majoritatea populatiei. Vad corelatul momentul pe pachetul de masuri cu rectificarea bugetara pentru a sti ce impact va fi luat in calcul pentru ce a ramas din an. Va fi o discutie pe intregul pachet de masuri. Toate masurile pe care MFP le discuta de foarte mult timp, inclusiv situatia cand avem in adminsitratie situatii de pensionari la o varsta scazuta, apoi raman in sistem pe o functie simpla. Nu stiu daca este o situatie corecta. Ce spune legea pensiilor, asta aplicam. Dar sunt situatii care trebuie reglate. Am vorbit de cateva masuri care vor avea toate datele. Trebuie sa avem o analiza foarte clara si o asumare a tuturor masurilor propuse. Cel care se pensioneaza la 40 de ani nu poate ramane in sistem sa ia si pensie si salariu. Luam în calcul si taierea pensiilor speciale de peste 200-300 de milioane. Luam în calcul absolut tot”, a declarat Teodorovici.

Te-ar putea interesa și: