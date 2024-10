Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a afirmat că, după aproape zece ani de retehnologizare, grupul energetic numărul 5 Rovinari, parte a Complexului Energetic Oltenia, este pregătit să fie pus în funcțiune și conectat la Sistemul Energetic Național (SEN).

El a precizat că acesta va asigura o producție de 330 MW pe bază de cărbune. Energia României trebuie să fie sigură, accesibilă, competitivă și, în final, verde, spune ministrul.

Proiectul a necesitat investiții de peste 100 de milioane de euro și un efort uman considerabil.

Sebastian Burduja a adăugat că lucrarea este una dintre cele mai complexe realizate în infrastructura energetică a României, incluzând conformarea la cerințele stricte de mediu prin instalarea unor sisteme avansate precum cele de desprăfuire electrostatică, desulfurare și denoxare a gazelor de ardere, și evacuare în sistem slam dens.

Modernizările au fost efectuate de firme terțe și de personal propriu, sub coordonarea specialiștilor din cadrul S.E. Rovinari, și se preconizează că aceste îmbunătățiri vor reduce costurile de funcționare ale grupului, comparabile cu cele ale grupurilor pe gaze.

În ultimele zile, au avut loc teste și verificări pentru reconectarea grupului la SEN, iar Burduja a subliniat că momentul reintrării acestuia în exploatare este aproape.

Ministrul Energiei i-a felicitat pe toți cei implicați în finalizarea proiectului, inclusiv conducerea CEO și firmele implicate, menționând în mod special pe Dan Plaveti, președintele directoratului, pentru rolul său în menținerea direcției corecte a CEO în ultimii ani.

Burduja s-a întrebat dacă lucrurile ar fi putut fi realizate mai rapid, dar a subliniat că, în viitor, procesul de extindere și modernizare a infrastructurii energetice trebuie accelerat, având în vedere provocările cu care se confruntă Europa.

El a menționat că în ultimul an s-a trecut rapid de la discuții teoretice despre securitate și independență energetică la acțiuni concrete și a reiterat că, deși sectorul energetic a fost neglijat zeci de ani, efectele investițiilor recente încep să se vadă.

„La aproape zece ani de când a intrat în proces de retehnologizare, grupul energetic numărul 5 Rovinari, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, este gata să fie pus în funcțiune și conectat la Sistemul Energetic Național. 330MW producție în bandă, pe bază de cărbune pentru energia României, care trebuie să fie sigură, accesibilă și competitivă, și verde — în această ordine.

Acest proiect a costat peste 100 de milioane de euro și a necesitat un efort uman greu de cuantificat. Vorbim, probabil, despre una dintre cele mai complexe lucrări efectuate în infrastructura sistemului energetic din România.

S-au efectuat toate lucrările necesare pentru conformare la cerințele de mediu (conform celor mai stricte standarde la nivel european): instalație de desprăfuire electrostatică, instalație de desulfurare a gazelor de ardere, instalații de evacuare în sistem slam dens, instalație de denoxare a gazelor de ardere. Lucrările de reabilitare și modernizare au fost realizate de către firme terțe și personal propriu, sub coordonarea specialistilor din cadrul S.E.Rovinari. Prin lucrările realizate, la acest grup se preconizează costuri de funcționare comparabile cu cele ale grupurilor pe gaze.

În ultimele zile, au fost realizate testele și verificările necesare reconectării grupului energetic la SEN, iar momentul intrării efective a acestuia în exploatare este foarte aproape.

Îi felicit pe toți cei care, în ultimii ani, au pus umărul la finalizarea acestui proiect atât de important – conducerea CEO, specialiștii și firmele implicate. O mențiune specială pentru Dan Plaveti, președintele directoratului, un profesionist care în foarte multe momente în ultimii ani a ținut CEO pe drumul drept, în ciuda provocărilor.

S-ar fi putut face lucrurile mai repede? Probabil. Cu siguranță, însă, în viitor, trebuie să accelerăm procesul de extindere și modernizare a infrastructurii energetice. Timpul nu are răbdare, problemele le știm, nu doar pentru România, ci pentru cea mai mare parte a Europei. Suntem un actor central în Europa și depinde doar de noi să ne întărim această poziție.

Am trecut în ultimul an rapid de la discuții teoretice despre securitate și independență energetică, la acțiuni concrete, care înseamnă susținerea pe scară largă a investițiilor în acest sector. Am mai spus-o și o repet: sunt zeci de ani în care s-au făcut prea puține pentru sectorul energetic, iar astăzi plătim cu toții costurile. Vestea bună este că efectele investițiilor din ultimii ani încep să se vadă. Energie pentru o nouă Românie!”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook, duminică, 6 octombrie.