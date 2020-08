Grupul Electrica a obținut, în primul semestru al anului 2020, un profit net consolidat de 190 milioane RON, înregistrând o creștere de 81 milioane RON, respectiv 74,2%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

EBITDA consolidată a atins valoarea de 486 milioane RON, fiind mai mare cu 127 milioane RON față de valoarea din S1 2019. Creșterea EBITDA a fost generată, în principal, de segmentul de furnizare, care a înregistrat o majorare la nivel de EBITDA de 135 milioane RON față de nivelul S1 2019, îndeosebi pe seama costurilor mai reduse de achiziție a energiei electrice, coroborat cu creșterea veniturilor.

Veniturile Grupului Electrica, în S1 2020, s-au ridicat la valoarea de 3.200 milioane RON, reprezentând o creștere de 3,2% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile au crescut

Pe segmentul de furnizare, veniturile au fost mai mari cu 2,9%, în contextul creșterii prețurilor de vânzare a energiei electrice pe piața cu amănuntul cu 3,9%, dar și a creșterii veniturilor din certificate verzi, acestea din urmă având impact neutru în marja de furnizare.

În ceea ce privește segmentul de distribuție, veniturile au fost cu 3,6% mai mari, în principal ca efect al creșterii tarifelor de distribuție, care a anulat impactul negativ al reducerii cantității de energie electrică distribuite.

Costurile consolidate pentru achiziția de energie electrică s-au redus cu 6,8%, la 1.812 milioane RON, în primul semestru al anului 2020. Această evoluție a fost generată de segmentul de furnizare, prin scăderea cu 8,9% a costului energiei electrice achiziționate pentru activitatea de furnizare, în principal în urma reducerii prețurilor de achiziție a energiei electrice pe segmentul reglementat.

Efectul favorabil generat de evoluția segmentului de furnizare a fost ușor redus de creșterea costurilor cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea pierderilor în rețea aferente segmentului de distribuție, cu 10 milioane RON, ca urmare a prețului mediu de achiziție a energiei electrice efectiv realizat pentru consumul propriu tehnologic în S1 2020, comparativ cu S1 2019.

Informații cheie ale Grupului Electrica

În S1 2020, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 8,43 TWh (în scădere cu 4,8% față de S1 2019) către un număr de aproximativ 3,81 milioane de utilizatori.

În primul semestru al acestui an, Grupul Electrica a furnizat pe piața cu amănuntul aproximativ 4,6 TWh (în scadere cu 0,8% față de S1 2019) către un număr de aproximativ 3,6 milioane de consumatori.

Electrica Furnizare are o cotă de piață de 19,97%. Este lider pe piața reglementată, cu o cotă de piață de 53,80%, iar pe piața concurențială are o cotă de 11,40% (conform raportului ANRE pentru mai 2020).

În contextul crizei sanitare actuale, companiile din Grupul Electrica au implementat planuri de măsuri organizatorice specifice, absolut necesare pentru desfășurarea activității într-un mediu sigur și menținerea continuității în alimentarea cu energie electrică.

„Implementarea strategiei de business pe care am adoptat-o în partea a doua a anului trecut a început să dea rezultate, acestea fiind deja vizibile în primul semestru din 2020. Pe lângă asigurarea unor perspective solide de dezvoltare a companiei, am reușit să răspundem rapid provocărilor actuale. Ne-am consolidat statutul de cel mai mare investitor în infrastructură energetică, am inițiat extinderea pe lanțul valoric al energiei electrice, în special în zona de producție din surse regenerabile, ceea ce ne ajută să atingem sinergii importante și am accelerat proiectele de transformare și optimizare din Grup.

Companiile Grupului sunt solide atât din punct de vedere operațional, cât și din punct de vedere financiar, fapt ce reiese și din rezultatele financiare înregistrate în acest prim semestru din 2020. Creșterea cu aproximativ 74% a profitului net comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent reprezintă o perfomanță remarcabilă în contextul actual.

Într-o perioadă plină de incertitudini, am oferit un mediu sigur angajaților, clienților și partenerilor noștri, reușind să adaptăm business-ul la noile condiții.

Ne menținem încrederea și considerăm că premisele pentru activitatea și rezultatele Grupului Electrica sunt unele pozitive. Obiectivul nostru este să asigurăm în continuare dezvoltarea sustenabilă a companiei, avem planuri care credem că vor aduce plus valoare pentru business, investitori și clienți, consolidând, totodată, rezultatele și profilul financiar solid al Grupului”, a declarat Corina Popescu, Director General Electrica SA:.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice.

Grupul Electrica oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori și are o arie de cuprindere națională – cu organizare în trei zone pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, și pe cuprinsul întregii țări pentru funizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din București și Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuției și furnizării energiei electrice din România.