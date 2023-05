Executivul va continua să negocieze cu reprezentanții sindicatelor din domeniul educației

„Astăzi, Guvernul a continuat dialogul cu toți cei implicați în procesul care vizează educația copiilor noștri. De aceea, astăzi a fost o întâlnire la care dl prim-ministru Nicolae Ciucă, alături de dl președinte al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu și de dna ministru al Educației, Ligia Deca, au participat pentru a discuta alături de reprezentanții elevilor și părinților despre nevoia de finanțare și de sprijinire și de reformă, până la urmă, a ceea ce trebuie să se întâmple în sistemul din educație după adoptarea legilor educației. (…).

După cum știți, dialogul pe care Guvernul îl realizează cu reprezentanții sindicatelor din educație este în continuă derulare. Disponibilitatea la dialog se menține până la finalizarea acestui proces, care ar trebui să aducă alături înapoi toți profesorii la catedră, alături de elevi, mai ales că suntem la final de an și în special copiii din clasa a VIII-a, elevii din clasa a XII-a au nevoie să își clarifice rapid și să nu-și sporească emoțiile legate de examenele care îi așteaptă. Sunt o serie întreagă de măsuri pe care Guvernul le-a luat până acum pentru a veni în sprijinul profesorilor şi procesului de învăţământ”, a declarat, marți, Dan Cărbunaru în cadrul unei conferințe de presă.

Greva profesorilor se va termina până la sfârșitul săptămânii

În cadrul conferinței de presă, președintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, Iulian Cristache, a spus că este obligatoriu ca greva profesorilor să se încheie până la sfârșitul săptămânii „pentru că altfel trebuie să decalăm și structura anului școlar și vor avea de suferit în special elevii care vor avea nevoie de diplomă de Bacalaureat care să meargă către universitățile din spațiul european.”

„Eu sunt sigur că aceste examene vor fi susținute, poate în cel mai rău caz, doar de decalarea lor, dar cred că vor fi, se va respecta actualul calendar făcut de către Ministerul Educației. Nu cred că vor suferi, eu știu, o decalare, ceea ce nu ar crea, eu știu…Pentru elevi reprezintă o problemă faptul că stai în tensiune și nu știi dacă vei avea într-adevăr la termenul stabilit acest calendar. Chiar într-adevăr reprezintă o problemă.

Dacă vom întârzia mai mult de o săptămână este destul de periculos pentru viitorul acestor copii, în sensul în care știm foarte bine că avem un calendar agreat referitor la structura anului școlar, un calendar care trebuie să ducă în final la susținerea celor două examene naționale. Și nu considerăm util că această grevă ar trebui să continue, în sensul în care examenele pot fi amânate. (…)

Nu are voie nimeni să se joace cu un an din viața acestor elevi, este dreptul lor să susțină aceste examene și din acest punct de vedere, de aceea am dori să ne întâlnim cu Guvernul României, cu reprezentanți de la nivelul Guvernului. Faptul că am fost invitați în nici 24 de ore și apelul este făcut de la nivelul Federației, arată că, într-adevăr, Guvernul își dorește să existe un dialog și o deschidere către sindicate, respectiv către beneficiarii primari.

Înțeleg punctul de vedere la nivelul sindicatelor pentru că am avut o discuție în ultimele zile, chiar și înainte să vin aici, nemaiavând încredere într-un calendar deja asumat, inclusiv la nivelul Ministerului Educaţiei care face referire, bineînțeles, la ce înseamnă Legea salarizării începând cu data de 1 ianuarie. Și greva a început tocmai pentru că nu mai există această încredere, lucru pe care l-am transmis și eu domnului premier și trebuia să ne asigurăm că în imediata perioadă de timp va exista o întâlnire cu sindicatele, astfel încât să gândim că putem să punem stop unei unei greve de o asemenea amploare”, a declarat, marți, Iulian Cristache.

Există șanse ca greva profesorilor să se oprească doar în perioada examenelor

Întrebat de jurnaliștii prezenți la acea conferință de presă dacă există posibilitatea ca profesorii să oprească grevă doar pe durata examenelor naționale, apoi să continue protestele până când vor obține ceea ce își doresc, Iulian Cristache a răspuns:

„Acceptăm orice este în beneficiul elevului și da, și această variantă ar fi bună, în sensul în care elevii pot susține examenele naționale. Poate fi una dintre propuneri, dar ne dorim și cred că dacă, cel puțin din discuția de astăzi, există disponibilitate pentru acest dialog și sper într-un final să se ajungă la consensul necesar.”