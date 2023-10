Un expert financiar din SUA spune că, pentru a nu avea nicio grijă financiară la pensie, nu este nevoie decât de respectarea a trei reguli simple. În esență, aceste reguli merg pe aceeași linie: economisiți cât mai mult și veți beneficia de o pensie mai mare, cu care veți putea trăi decent!

Regula nr. 1: Creați întotdeauna instrumentele potrivite

Construirea unui portofoliu puternic de pensionare necesită instrumente adecvate. Mai exact, investitorii au nevoie de un sistem de tranzacționare a acțiunilor cu un istoric dovedit pentru a beneficia de rezultatele dorite.

„Trebuie să analizezi acțiunile astfel încât să poți face apoi alegeri mai bune”, explică expertul. „Trebuie să fie informații utile. De obicei, sunt informații mai vechi, dar trebuie să le actualizezi și să le analizezi în continuare”, adaugă el, potrivit acestui site.

Regula nr. 2: Cumpărați cele mai sigure acțiuni. Sunt cel mai bun pariu pentru investitorii pe termen lung.

Când expertul se referă la acțiuni pentru un portofoliu de pensie, analizează un indicator pe care îl numește „siguranță relativă”. „În general, căutăm puterea și predictibilitatea performanței financiare a acelei companii”, a spus el. „Acea companie are câștiguri trimestriale, an de an? Are un istoric de creștere a câștigurilor?”

Alți factori pe care el îi ia în considerare pentru a determina dacă o acțiune este sigură includ vechimea companiei, dacă dividendele au continuat să crească și dacă plătește dividende. Pe lângă siguranță, expertul spune că trebuie căutate acțiuni care sunt subevaluate.

„Când vorbim despre o acțiune subevaluată, ne gândim la cât valorează acțiunea în acest moment și rata de creștere a câștigurilor”, spune expertul financiar. „Trebuie să ai încredere în predictibilitatea câștigurilor viitoare. Când vedem că vânzările cresc, când vedem că câștigurile cresc, ne uităm la ceea ce a făcut compania respectivă, tragem linie și socotim pentru a găsi aceste acțiuni de bună calitate”, adaugă el.

În opinia sa, acțiunile sigure, subevaluate, sunt cel mai bun pariu pentru investițiile pe termen lung.

„Deși nimeni nu poate prezice viitorul – nu există nicio garanție că aceste acțiuni, fie că este vorba despre Microsoft sau Apple, se pot deplasa mai sus, dar se reduce probabilitatea ca o companie să aibă o performanță financiară previzibilă puternică și consistentă”, subliniază el.

Regula nr. 3: Acordați o atenție sporită tendințelor pieței

Deși unii susțin că piața nu poate fi cronometrată, expertul consideră că sincronizarea pieței este esențială pentru a avea un portofoliu puternic la pensionare.