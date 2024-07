Nimeni nu se aștepta la această decizie

Compania negocia cu autoritățile de reglementare asupra unei abordări prin care să-și echilibreze propriile interese cu cele ale industriei mai largi de marketing, dar nimeni nu se aștepta la această decizie.

„Propunem o abordare actualizată, care crește alegerea utilizatorilor”, a scris compania pe 22 iulie, înainte de a lansa bomba. „În loc să renunțăm la cookie-urile terță parte, vom introduce o nouă experiență în Chrome, care le permite oamenilor să facă o alegere în cunoștință de cauză, care se aplică pe parcursul navigării lor pe web”, a subliniat compania, potrivit Forbes.

Alte browsere, cum sunt Firefox sau Safari au renunțat deja la cookie-uri. Dar, așa cum se știe, veniturile Google provin în cea mai mare parte din reclame, de unde și rezistența la schimbare.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt informații definite de site-urile web și stocate de browserul pe care îl folosiți. Ele sunt utilizate pentru personalizarea paginilor web în funcție de utilizator, dar și pentru a urmări activitățile acestuia.

Utilizarea cookie-urilor devine controversată atunci când acestea sunt folosite de o parte terță, pentru că reprezintă o problemă de confidențialitate, permițând organizațiilor să efectueze urmărirea între site-uri.

„Discutăm această nouă cale cu autoritățile de reglementare”, a spus Google.

Autoritățile din Marea Britanie au răspuns că „va trebui să luăm în considerare cu atenție noua abordare a Google”.

Veste proastă pentru cele 3 miliarde de utilizatori Chrome

Este o veste proastă pentru cele 3 miliarde de utilizatori Chrome, dintre care majoritatea nu își vor schimba niciodată setările și ar fi mult mai bine serviți de un browser mai privat. Privacy Sandbox era sistemul de targetare bazat pe categorii de interes la care vrea să treacă Google după eliminarea completă a cookie-urilor.

Deși alte browsere, cum ar fi cele ale companiilor Apple, Brave și Mozilla, au început deja să blocheze în mod implicit cookie-urile de la terți, Chrome părea că vrea să facă această schimbare. Google Chrome și Microsoft Edge oferă această opțiune, dar nu din start.

Cea mai mare achiziție din istoria companiei

Google are în vedere o posibilă achiziție care ar putea deveni cea mai mare din istoria companiei. Gigantul explorează posibilitatea de a cumpăra o companie de securitate cibernetică și cloud. Tranzacția ar urma să se ridice la suma de 23 de miliarde de dolari.

Google este în discuții pentru achiziționarea unei companii de securitate cibernetică și cloud. Acesta este numită Wiz. Tranzacția este evaluată la 23 de miliarde de dolari. Dacă se va finaliza, ar reprezenta cea mai mare achiziție din istoria companiei.

Wiz a fost fondată în Israel în 2020 și are sediul în New York. În luna mai a acestui an, compania a fost evaluată la 12 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare în care a atras un miliard de dolari. În decursul a doi ani, Wiz a înregistrat o creștere rapidă, cu veniturile anuale care s-au triplat.

Nu se știe dacă discuțiile dintre gigant și Wiz vor conduce la o achiziție. Google a efectuat puține achiziții de ordinul miliardelor de dolari. Procedurile pentru cele mai mari tranzacții durează mult pentru a evalua impactul asupra concurenței.