Gina Pistol a suferit mai multe intervenții estetice pentru a arăta ca acum. Iubita lui Smiley a suferit nu mai puțin de 4 intervenții chirurgicale pentru a avea nasul pe care și-l dorește iar în anul 2009 a folosit silicon pentru augmentarea buzelor. Însă, au apărut complicații și a fost nevoită să apeleze din nou la esteticieni pentru îndepărtarea chisturilor care i-au apărut în buze.

În 2016, vedeta a făcut o blefaroplastie, intervenție chirurgicală prin care se corectează surplusul de piele de pe pleoape.

„Eu semăn cu mama. Ea are 50 de ani și are pleoapa lăsată, colțul ochilor e complet acoperit la ea și am decis să mă operez. Am ochii mai mari, par mai odihnită, medicul a operat puțin din pleoape. Am zis că, decât să fac operația la 50 de ani, când sunt cu nepoții, mai bine o fac acum. Toată lumea mi-a zis că par mai fresh și odihnită, mă bucur”, a mărturisit Gina Pistol.

Doinița Oancea a postat recent pe contul personal de Instagram o fotografie din anul 2012, în care Gina Pistol. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare i-au transmis că este frumoasă, iar unii s-au amuzat copios.

„I-a fugit ochiul lui nea Marin”, i-a scris un admirator, în timp ce un alt internaut a comentat: „Ha, ha! Nea Marin ți-ar da brânci. O îmbrățișare pentru voi.”

Te-ar putea interesa și: