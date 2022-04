Gigi Becali, surprins într-o ipostază nemaivăzută! Oamenii treceau pe lângă el și nu îl recunoșteau

Latifundiarul din Pipera se afla astăzi, în jurul prânzului, pe aeroportul Otopeni, înainte de a decola pentru a vizita muntele Athos. Chiar dacă era îmbrăcat extrem de simplu, un fan a reușit să îl recunoască pe Gigi Becali și l-a întrebat dacă poate face o fotografie cu el.

Totuși, gestul făcut de patronul FCSB l-a luat prin surprindere iar fanul a spus că Becali „ajută pe toată lumea fără nici cea mai mică reținere”. O poză cu cei doi poate fi vizualizată la finalul articolului.

„L-am întrebat: tăticu, fac și eu o poză cu tine? Mi-a răspuns afirmativ. Am făcut o poză cu el și m-a întrebat unde mă duc, i-am zis că la muncă. M-a întrebat dacă am copii și când i-a zis că am trei copii, a scos portofelul și mi-a dat 200 de euro, să am pentru ei.

Era îmbrăcat foarte simplu, oamenii treceau pe lângă el și nu îl recunoșteau. Eu cred că Gigi Becali este Dumnezeu pentru mulți oameni care au nevoie. Ajută pe toată lumea fără nici cea mai mică reținere”, a povestit fanul a dorit o poză cu Gigi Becali, potrivit informațiilor transmise de cancan.ro

Amintim că Gigi Becali a dat recent lovitura într-un proces cu Primăria Municipiului București, ce durează de mai bine de 11 ani. Curtea de Apel București i-a dat dreptate latifundiarului iar acesta a câștigat la apel o diferență de 100.000 de euro pentru un teren expropriat.

Gigi Becali a acordat un ajutor și pentru refugiații ucraineni

În altă ordine de idei, antrenorul Anton Petrea a declarat că zeci de cetăţeni ucraineni refugiaţi în România au fost cazaţi într-o clădire din cadrul bazei sportive a clubului de fotbal FCSB de la Berceni. De asemenea, el a mai spus că nu credea să trăiască vremuri în care oamenii să-şi părăsească locuinţele din pricina conflictului armat.

„Este ceva îngrozitor din punctul meu de vedere şi nu credeam că vom trăi asemenea vremuri, să vedem la televizor ce se întâmplă şi să stăm cu teamă. Vedem oameni care îşi părăsesc casele şi se refugiază unde pot. Nu este plăcut”, a mai spus Anton Petrea.