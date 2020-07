Gigi Becali a avut o nouă reacție incendiară pe subiectul pandemiei de coronavirus.

„Poți să te dai peste cap, dar, dacă așa a vrut Dumnezeu… Asta-i o boală pe care o ia oricine. Trăim cu ea. Deschideți stadioanele să se îmbolnăvească lumea, pentru că până la urmă toți o să luăm acest virus!”, a spus Becali la „Digi Sport Matinal”.

Becali este unul dintre cei care susțin că nu este necesar să porți mască și crede că mersul la slujbe ține virusul departe de credincios.

ntr-un interviu acordat România TV, patronul FCSB a susținut că dacă el merge la Sfânta Liturghie și la Sfântul Maslu nu are cum sa fie niciun fel de microb de COVID.

Refuză să poarte mască

„Uleiul care este mirul ungerii de la Sfantul Maslu. Eu nu port mască. Nu port mască nu pentru că nu vreau. Eu am făcut testul, pentru ca am clinica, si sunt sanatos”, a spus Becali.

„Parerea mea, bă, cine se imbolnaveste, la spital si cu asta basta. Viata merge inainte, nu ne inchidem in case, oprim tara, nu mai mancam? Viata merge inainte. Cine se imbolnaveste, merge la spital si sa se faca sanatos. Care moare, moare, mergem si-l ingropam. Asa vad eu. Masura principala care trebuie luata, dupa parerea mea, cluburile. Cluburile inchise. Nu fac parte din economia si din viata obligatorie a omului. Ce putem sa oprim… nu moare omul daca nu merge la club. Ai vazut, stau, aglomeratie, bautura si acolo se imbolnavesc. Inchideti, tata, cluburile si am terminat balciul. Si chiar si restaurantele. Pana in ora 22 si la revedere”, a spus Becali.

El a oferit un răspuns inedit referitor la Covid-19.

„Dracul a facut asta, sa tina oamenii in case, sa nu se mai duca la biserica. Dumnezeu ce-a facut? De 100 de ori mai bine impotriva. Bisericile s-au dat drumul, se impartaseste lumea si Dumnezeu o sa ii inchida cluburile lui dracu. Dracul a zis ca face impotriva noastra si inchide bisericile, Dumnezeu a facut impotriva lui: dau drumul la biserici, iar tu nu o sa mai ai la cluburi nici droguri, nici nimic ca o sa iti inchid cluburile. O sa inchida cluburile ca nu au ce face. (…)Din sfintele scripturi, unde avem noi, crestinii, taina sfantului botez, e ca noi suntem protejati. În ADN-ul nostru e Sfanta Liturghie. Si-atunci, eu asta stiu sigur. Altii zic ca sunt nebun, dar eu nu sunt nebun. Ce spune Dumnezeu, eu asa cred. Daca spune ca Împărtăşania face sanatos si trupul, si sufletul, eu ma impartasesc si nu ma imbolnavesc de niciun COVID. Domnul sa ne ajute! Sa fiti sanatosi! Hai la biserica si nu mai exista niciun COVID! Zero COVID in fata Liturghiei”, a punctat Becali.