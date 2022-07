Patronul FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit că a primit o ofertă pentru mijlocașul ofensiv Darius Olaru. Suma se ridică la 5 milioane de euro, însă Becali nu este mulțumit și solicită mai mulți bani.

Câți bani vrea, de fapt, Becali pentru Darius Olaru?

Latifundiarul a lansat informația cu puțin timp înainte de duelul dintre FCSB și U Cluj. Suma pe care o cere însă Becali este de cel puțin 7 milioane. În ceea ce privește clubul care a lansat oferta, patronul FCSB nu a dezvăluit acest lucru.

„Vă spun adevărul. Au venit oamenii la mine acasă, am negociat. Am cerut 8 milioane, ei au oferit 5. Am spus că fără 7 milioane nu îl dau. Acum rămâne să vedem. Ce club îl vrea? Asta nu pot să vă spun. Vă pot spune doar ce depinde de mine, adevărul meu. Au zis că au venit să negocieze.

L-aș da cu 7,5 milioane, dar oferta lor e de 5. Nici pe Olaru nu l-aș fi vândut dacă nu erau probleme cu războiul, cu astea … am început să bag bani de la mine, am 5 milioane de euro bani dați”, a afirmat Becali la DigiSport.

Darius Olaru are șase meciuri pentru reprezentativa noastră de seniori și este evaluat la aproape 6 milioane de euro, potrivit site-ul de specialitate Transfermarkt. FCSB l-a achiziționat în ianuarie 2020 pentru doar 600.000 de euro de la Gaz Meta. În cele 84 de apariții pentru echipa lui Gigi Becali, Olaru a marcat de 17 ori și a dat 17 pase decisive.

Gigi Becali n-a vrut inițial să dezvăluie oferta

Inițial, patronul FCSB a spus despre oferta pentru Olaru că „e confidențial. Știți ce înseamnă confidențial? Mă ascund”. Ulterior însă, Becali a dezvăluit oferta de 5 milioane pe care a primit-o pentru jucător. De asemenea, el „i-a înțepat” pe conducătorii de la Rapid privind confidențialitatea legată de suma de transfer pentru Rareș Ilie la Nice.

„Nu-mi permit să comentez despre confidențialitatea oamenilor. Eu sunt cuminte, ce, pot să fiu împotriva confidențialilor? Pe mine m-ar fi ambiționat dacă ar fi fost mai bogat Rapidul decât mine. Dar nu e. Nu mă interesează de ei. Plus că am o relație bună cu Șucu, e om de calitate. Nu a zis el că e confidențial”, a spus Gigi Becali.