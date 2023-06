De ce Gheorghe Dincă își schimbă periodic declarațiile?

Din spatele gratiilor, Gheorghe Dincă își schimbă constant declarațiile. „Monstrul din Caracal” vorbește despre un dosar de omor fabricat, că fi fost agresat fizic de mascați, că, în realitate, nu le-ar fi ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Măceșanu, ci că ele ar trăi, undeva în Turcia, unde ar fi fost duse de un proxenet.

În opinia psihologului criminalist prof. Tudorel Butoi, încercări sale de a se dezvinovăți de faptele sale fac parte dintr-un mod de operare al psihopaților, un tipar folosit cu ciclitate, bazat pe minciuni și pe elemente reale, distorsionate cu intenție.

„Ne aflăm în fața unui mod de operare care vizează deculpabilizarea. Dezmințirea frecvent întâlnită la persoanele psihopate. Or, personalitatea acestui personaj are caracteristicile confabulării psihopatice creatoare de motive scuzabile. Minciuni cu caracter de aparentă veridicitate în care cu abilitate mincinosul strecoară elemente reale toxicizate de elemente mincinoase, fictive. Cu alte cuvinte, povești de genul <nu am vrut să o omor>, <s-a lovit>, <s-a întâmplat, nu eram acolo>, sau <eram acolo, dar nu am știut>.

Cam cum se întâmplă și în cazul fetei de 12 ani ucisă și băgată sub pat, judecând după declarațiile contradictorii ale mamei acelei copile. Pentru psihologii anchetatori, mai ales acum, după probarea faptelor și pronunțarea condamnării, dacă nu ar fi triste, aceste povești îndrugate de asasin ar fi de tot râsul.

E un manipulator care face totul conștient, dar nu pentru a fi eliberat, pentru că știe foarte bine ce a făcut. O face pentru că așa îi dictează rațiunea lui. Opinia mea, cu tot regretul pentru familii, este că cele două fete au fost ucise”, a declarat, miercuri, Tudorel Butoi în cadrul unui interviu acordat pentru EVZ.

Gheorghe Dincă este un criminal și un obsedat sexual

Potrivit spuselor sale, declarațiile făcute de Gheorghe Dincă sunt niște „legende”, iar portretul său psihologic arată că este un criminal și un obsedat sexual.

„Izvorul acestor legende pe care le tot îndrugă ciclic e imaginația patologică. La nivel de creativitate a realizat un scenariu pe care îl repetă obsedant. Dar un scenariu în care nu poate identifica, cum nici poliția nu a putut, acea persoană despre care Dincă spune că e traficantul care le-ar fi dus pe fete în Turcia.

El își alege bine etapele unui astfel de scenariu: e vorba de moment – se plasează în alt moment față de cel al producerii evenimentelor. Cum au dispărut fetele, pentru că nu mai sunt moarte în opinia lui – apare un traficant-nălucă de care nimeni nu știe nimic.

Însă, toate acestea puse sub lupa probatoriului se spulberă și el rămâne în negație. Apoi, se întoarce la zero și pune aceeași placă, a nevinovăției. E o legendă pe care o tot spune, cu mici modificări, pe care tot încearcă să o transmită. E ca și cum ar pedala pe o bicicletă fără lanț.

El e de fapt un criminal, un individ agresiv, impulsiv, un obsedat sexual fără autocontrol, un ins abuziv fără sensibilitate morală, care nu are milă și nici remușcări. E un personaj care întrunește toate caracteristicile nucleului personalității criminale”, a explicat psihologul criminalist.