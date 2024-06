George Tuță a transmis un nou mesaj după scandalul pornit de Clotilde Armand. El este sigur că, în cazul în care voturile de la Sectorul 1 ar fi renumărate, tot el ar fi învingător. În momentul de față, are un avans de peste 600 de voturi în fața contracandidatei sale.

Potrivit liberalului, bucureștenii au spus duminică, 9 iunie, că acest circ trebuie să înceteze. Totuși, durează de trei zile. În acest context, el spune că abia așteaptă publicarea rezultatelor finale.

Sunt 166 de secții de vot, 165 sunt închise, sunt raportate la BEC, a mai spus el. Totodată, George Tuță susține că are un avans de 673 de voturi.

Liberalul spune că nu a fost „niciun fel de plângere” în nicio secție și niciun fel de contestație. Amintim că USR-ul a avut reprezentant în toate secțiile de vot.

„Bucureștenii au spus duminică că acest circ trebuie să înceteze, problema e că durează de trei zile. Eu sper că la publicarea rezultatelor finale, doamna Armand să facă ce îi cerea colegei dumneavoastră. Sunt 166 de secții de vot, 165 sunt închise, sunt raportate la BEC. La momentul ăsta, pe datele pe care le avem, 673 voturi am eu în avans. 450 de voturi am obținut eu, 400 a obținut doamna Armand.

George Tuță susține că locuitorii și-au ales noul primar duminică. Liberalul spune și că bucureștenii din Sectorul 1 au fost dezamăgiți de administrația lui Clotilde Armand timp de patru ani de zile.

Potrivit liberalului, alegerile de duminică din Sectorul 1 „au fost câștigate de oamenii din Sectorul 1 care s-au săturat de această administrație greșită care i-a făcut să sufere”.

Tuță a venit și cu asigurări. El spune că nu va ceda „niciun milimetru”.

Mare parte dintre cei care au drept de vot din Sectorul 1 au participat la acest scrutin, potrivit liberalului.

În urma scrutinului, el spune că trebuie să înceapă o reclădire a Sectorului 1 „pe baze solide”, cu respect față de cetățeni, cu încredere.

„Alegerile de duminică din Sectorul 1 au fost câștigate de oamenii din Sectorul 1 care s-au săturat de această administrație greșită care i-a făcut să sufere. Nu doar că a stagnat Sectorul 1, s-a degradat.

Nu cedăm niciun milimetru a fost mesajul nostru în aceste trei zile în care am stat alături de ei în secțiile de vot, le-am adus noi apă și am stat alături de ei pentru că din partea administrației nu era nimeni. În trei zile am dormit șase ore și jumătate, de duminică și până acum, în total. Mă țin cu această energie de a scăpa Sectorul 1 de acest scandal și de circul permanent din care cu toții avem de pierdut, dar legat de cei care au votat, nu vreau să separ apele sub nicio formă pentru că poate n-am avut timp suficient.

Mare parte dintre cei care au drept de vot din Sectorul 1 au participat la acest scrutin. Important este ca noi să începem să reclădim pe baze solide Sectorul 1, cu respect față de cetățeni, cu încredere. Astăzi în Sectorul 1 dacă suni îți răspunde un robot care spune că nu funcționează. Oamenii aceștia care au apărat cel mai important instrument al unei democrații, votul, au lucrat pentru cei care administrează o societate să aibă voturile primite și numărate corect”, a conchis Tuță.