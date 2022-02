Miercuri, 9 februarie, George Simion a fost întrebat de un reporter PRO TV de ce nu respectă legea care prevede purtarea măștii de protecție în spațiile închise.

Drept răspuns, co-președintele AUR a spus că nu îi pasă că încalcă o lege, menționând că nu a fost amendat niciodată pentru că nu a purtat mască de protecție în Palatul Parlamentului. Totuși, acesta a recunoscut că a fost amendat pentru încălcarea legii în unele spații publice, dar a explicat că are suficienți bani să achite amenzile respective deoarece un parlamentar este plătit din bani publici cu circa 15.000 de euro lunar.

George Simion, sfidător în Parlament: Da, încalc o lege

Jurnalist: – Și acum încălcați o lege, pentru că nu aveți mască și masca este obligatorie în țara asta, și pentru dumneavoastră și pentru colegii dumneavoastră.

George Simion: – Sigur, și acum când vorbesc cu dumneavoastră încalc o lege. Da. Da.

Jurnalist: – Ați plătit vreodată vreo amendă că nu ați purtat mască aici, în Legislativul României?

George Simion: – În Legislativ nu, în schimb am plătit vreo 10 amenzi în cuantum de 500 de lei – plătită la jumate înseamnă 250 de lei – pentru nepurtarea măștii.

Jurnalist: – De unde ați avut bani? Că dumneavoastră vă donați banii.

George Simion: – Din banii dumneavoastră, doamna Iulia, din banii contribuabililor români. Pentru fiecare parlamentar, un român care plătește taxe la sănătate, la pensii, la bugetul de stat, cheltuie circa 15.000 de euro, lunar!

Reamintim că miercuri, 9 februarie, regulamentul Camerei Deputaţilor a fost modificat, fiind interzisă utilizarea violenței fizice constând în gesturi agresive ori a violenței verbale constând în injurii, invective sau calomnie la adresa altui parlamentar. S-a renunţat însă la prevederea ce interzicea transmisiile live din plenul Camerei. Ele vor fi în continuare permise, însă numai din perimetrul arondat grupului parlamentar respectiv.

PNL, despre incidentul dintre George Simion și Virgil Popescu

Purtătorul de cuvânt al Partidului Naţional Liberal, Ionuț Stroe, spune că agresivitatea şi violenţa trebuie sancţionate în Parlamentul României, aşa cum sunt sancţionate şi în societate.

„Există, în momentul de față, un risc major împotriva democrației, nu numai parlamentare ci și în ansamblul ei, în societate, pentru că astfel de comportamente necombătute, nesancționate, ar putea fi împrumutate, multiplicate și în societate.

De aceea considerăm, și astăzi ați văzut că am modificat regulamentul, că ele trebuiesc sancționate, așa cum subliniem încă odată că agresivitatea și violența nu trebuie să devină norme de conduită în Parlamentul României, așa cum ele sunt sancționate și în societate.

Nu înțelegem de ce unui parlamentar i se poate permite un limbaj licențios, nu înțelegem de ce unui parlamentar i se poate permite violență fizică și verbală, nu înțelegem de ce unui parlamentar i se poate permite a amenința, în condițiile în care, în societate, unui om normal, aceste lucruri pot să-i genereze probleme, sancțiuni, contravenții sau poate chiar dosare penale”, a precizat, miercuri, Ionuț Stroe.

PNL: Nu putem legifera bunul simț

„De aceea, astăzi, și urmare a faptului că aceste comportamente s-au repetat, nu a fost vorba despre un caz izolat, există foarte mulți parlamentari care au fost amenințați, hărțuiți verbal, fizic, atât în plen, în Comisii, chiar în ședințele Biroului Permanent am avut astfel de situații.

Prin urmare, am hotărât să avem o acțiune fermă, ați văzut, de ieri până astăzi am propus modificarea regulamentului și am definit noi reguli clare care să sancționeze astfel de comportamente. Din păcate, trebuie să o spunem, nu putem legifera bunul simț, nu putem legifera morala, nu putem legifera educația, sunt lucruri pe care le ai sau nu le ai.

În schimb, pentru a defini cât mai bine cadrul în care avem aceste dezbateri, care pot fi aprinse de altfel, pot fi niște dezbateri parlamentare în care să pui patos dar, atenție, nu trebuie să confundăm această dezbatere aprinsă cu acte de violență verbală și fizică, cu discurs de ură, cu discurs care incită la violență sau cu, ați văzut foarte bine, amenințări la adresa colegilor.

Acestea sunt argumentele cu care astăzi am venit în Parlament pentru a susține modificările regulamentului. Am adăugat o parte de impunere, ați văzut foarte bine, de aplicare a acestor sancțiuni, imediat, în cadrul ședințelor.

Aceasta este noutatea și am stabilit, bineînțeles, o linie roșie peste care, spunem noi, nu permitem, de acum încolo, a se mai trece. A existat o majoritate covârșitoare care a inițiat aceste modificări, mare parte a partidelor parlamentare le-a susținut și considerăm că în momentul de față avem un cadru foarte bine definit care sperăm noi să pună capăt acestor comportamente”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al PNL.