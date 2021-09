George Simion, copreședintele AUR, a declarat miercuri că parlamentarii AUR vor vota la vedere la moțiunea de cenzură de marți. El a mai spus că opțiunea AUR este a unui guvern de uniune națională format din specialiști propuși de partidele parlamentare.

Copreședintele AUR a mai spus că sâmbătă va participa la un miting în Piața Universității din București împotriva guvernului Cîțu: ”10-15.000 de persoane în exterior nu au cum să fie interzise de Florin Cîțu. A reușit să oprească moțiunea, dar nu poate anula adunările publice”.

George Simion l-a criticat și pe președintele Klaus Iohannis, numindu-l ”un bufon în curtea de la Cotroceni”.

Dan Barna va vota moțiunea

Liderul USR-PLUS, Dan Barna, a declarat la RFI că marți Biroul Național al USR-PLUS a luat decizia de a vota orice moțiune de cenzură împotriva lui Florin Cîțu.

„A fost o decizie ieri a Biroului Naţional al USR PLUS, o decizie în unanimitate, vom vota orice moţiune, moţiunea care ajunge prima la vot va avea susţinerea noastră. În politică, obiectivul politic este cel determinant, nu instrumentul. Noi am spus foarte clar, din momentul în care premierul Florin Cîţu a decis să ne împingă afară din coaliţie, am spus că acest premier nu mai are susţinerea USR PLUS. Am fost consecvenţi în toată această perioadă, suntem singurii care nu s-au sucit, nu au spus că ba votăm, ba nu votăm, ba că îl susţinem pe premier, ba că nu îl susţinem, cum face PSD de aproape o lună şi jumătate”, a afirmat Dan Barna, miercuri la RFI.

Dan Barna a fost întrebat care sunt șansele ca moțiunea de cenzură să treacă. El a răspuns că totul depinde de PSD și de Marcel Ciolacu. Dacă social-democrații nu se răzgândesc și votează la moțiunea de cenzură, aceasta are toate șansele să treacă, spune liderul USR-PLUS.

„Asta depinde foarte mult dacă PSD şi Marcel Ciolacu decid să-l susţină mai departe pe Florin Cîţu şi atunci se poate intra direct într-o logică de Guvern PNL-PSD. Altfel, eu cred că această moţiune are şanse foarte mari să treacă. Dacă PSD depunând moţiunea, şi-o şi votează, moţiunea are toate şansele să treacă, există nu doar teoretic, ci şi practic, declaraţii explicite ale suficientor forţe din Parlament ca moţiunea să treacă”, a completat Barna.

Sursa foto: INQUAM Photos, Liviu Chirica