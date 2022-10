Este vorba despre dosarul privind accidentul în care președintele AUR a fost implicat în luna aprilie a acestui an, în județul Buzău. Atunci, poliția susținea că i-a suspendat permisul de conducere. Cu toate acestea, George Simion spunea că nu a fost înștiințat despre această suspendare.

„Am fost dus cu forța la Poliția Rutieră, cu mascații pentru că am produs o tamponare ușoară pentru care am semnat amiabilă, pe 22 aprilie, în sâmbătă paștelui. N-a depus planegere respectivul domn pentru că nu a pățit nimic. Dar poliția, din câte înțelegem, mai avea informații de la SRI și erau foarte mulți generali, așa au hotărât, cum se urcă Simion la volan, îl luăm că conduce fără permis. Acum am două dosare penale.” , a declarat George Simion, miercuri seara, la România TV.

George Simion nu a dat declarații în dosar

Totodată, George Simion mai spune că nu a dat nicio declarație în acest dosar.

„Nu. Ordonanța de clasare. Astăzi de dimineață am aflat din anumită presă că mi s-a redeschis acest dosar. Am dat declarații la Poliția Rutieră, la Udriște, pentru o chestie fără victime. S-au luat multe măsuri, multe dezinformări. Îi rog pe telespectatori tot ce aud despre noi, să nu creadă nimic. Sunt tot felul de tertipuri ale sistemului, să vedem.

A vorbit domnul Zara despre dublu standard mai devreme. Nu vreau să mă pronunț asupra cazului meu. Monica Macovei este parte a sistemului, este mama Leone a sistemului din jusittie. Aștept să fie pedepsită după acest accident cu o victima.

După ce am pățit în ultima luna, cred că e ultimul telefon în care pot să va povestesc și dumnevoastră, noi o să ne luptăm. Am fost la IPJ Buzău, inspectorul a fugit și l-a lăsat pe adjunct, care tremură în față noastră. I-am cerut să-mi arate că m-au anunțat că mi s-a suspendat carnetul. Aștept. Doamna Monica Macovei e foarte bună, să vedem.

Respectăm legile acestei țări. Respectăm legile și pe Virgil Popescu, ministrul Energiei.”,a mai declarat George Simion.

Nimeni nu ar fi suferit leziuni în urma accidentului

De asemenea, liderul AUR a mai menționat că atât el, cât și celălalt şofer implicat în accident nu a suferit leziuni şi nici nu a depus plângere la poliţie.

„Nu s-a dus să reclame la poliție. Pe acea OUG din august scrie acest lucru. Mi s-a suspendat carnetul retroactiv. Pe baza că ei conduc România. Am auzit mulți care mi-au comentat pe Facebook, cum să le explici faptul că nu m-aș fi urcat niciodată la volan dacă știam că am probleme cu permisul. Mă aștept la orice din partea lor.”, a mai spus George Simion.