George Simion, liderul AUR și candidat la prezidențiale, a abordat eticheta de „extremist” atribuită lui și partidului său în cadrul unui interviu la PRO TV. El consideră că această etichetă reflectă, de fapt, refuzul său de a adera la sistemul actual.

„Nu fac parte din sistem, pentru că nu am bătut palma cu ei, pentru că nu am afaceri cu statul și nu am intrat în jocurile lor murdare.

Trebuia să fiu etichetat cumva extremist, poate de extremă necesitate pentru România, după dezmățul din ultimii 34 de ani”. a declarat George Simion.