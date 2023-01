După nunta națională cu fast de la Măciuca, s-ar putea ca anul acesta George Simion să organizeze și un botez la fel de grandios. Liderul partidului AUR a anunțat că speră să aibă un copil cât mai curând.

George Simion își dorește să devină tătic

„Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine. Cu toții ne dorim ca proaspăt căsătoriții să meargă bine într-o căsnicie și noi de dormim mulți copii. Nu avem încă, nu pot să vă confirm că vom avea o fată, un băiat, că vom avea un copil. Sperăm, ne dorim foarte mult să ne ajute Dumnezeu să avem și sper ca foarte mulți români să își găsească relații care să nu fie toxice.”, a declarat George Simion, la România TV.

De asemenea, George Simion a fost întrebat dacă după nunta națională urmează un botez național în acest an.

„La sfârșitul lunii sper să vă dau vești bune!”, a spus George Simion.

Scandal în AUR

Biroul Național de Conducere al AUR a decis sâmbătă, 7 decembrie, să îl excludă pe Dumitru Viorel Focșa din partid, după ce a fost acuzat de violență domestică. Președintele AUR George Simion condamnă acțiunile deputatului și spune că a ales să nu mușamalizeze acest caz.

”Domnul deputat sper că va avea onoare și va respecta cele afirmate de el ieri. Sunt foarte multe cazuri de violență domestică! Nu sunt normale aceste cazuri! Într-o soție nu trebuie să dai nici măcar cu o floare! este inadmisibil să faci așa ceva. Sper din tot sufletul ca toate cuplurile care au probleme să își găsească o rezolvare și sper să se reducă numărul cazurilor de violență domestică.

Venind acest caz din partea unui demnitar al statului român, indiferent de ce merite are sau nu are, acest lucru este un exemplu prost pentru societate. Așa că am luat această decizie la două zile după ce s-a întâmplat fapta reprobabilă. Sper că va lua decizia corectă și sper să dea dovadă de onoare. Nu e normal ce a făcut! Sunt de înțeles cumva certurile din familie, dar este inadmisibil să lovești o femeie, un copil, este inadmisibil să dai în soția ta”, a transmis George Simion.