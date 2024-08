Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a afirmat că nu neagă faptul că a condus un mare partid din România și consideră că experiența sa politică este valoroasă, subliniind că nu poate fi păcălit cu ușurință în privința problemelor politice.

Geoană a adăugat că știe să-i țină responsabili pe liderii politici pentru promisiunile pe care le-au făcut, menționând că, în cazul în care va deveni președinte, va fi foarte implicat în realizarea unui proiect național.

Nu doar ce promit eu (…) dar eu ştiu să îi întreb de sănătate, ştiu ce înseamnă să măsori o politică publică, pentru asta am făcut administraţie publică în Franţa, la şcoli bune, pentru asta m-am dus să învăţ economie şi pentru asta m-am pregătit toată viaţa”, a precizat fostul lider al PSD .

„Cred că este bine că am făcut, pentru că nu poate să vină nimeni la mine să vândă castraveţi la grădinar. Şi mai este ceva ce eu ştiu să fac şi am să îl fac dacă va fi situaţia şi românii vor decide în această direcţie, eu ştiu să ţin responsabili liderii politici de ce au promis în faţa poporului.

Geoană a recunoscut că a făcut greșeli în trecut, dar a învățat din ele și a subliniat că, de-a lungul anilor de pauză din politică și a experienței acumulate la NATO, s-a dezvoltat considerabil.

„Nu neg faptul că am condus un mare partid din România şi am făcut tot ce a depins de mine să îl duc într-o direcţie bună, să îl transform, să îl europenizez. Am făcut şi eu greşelile mele, dar şi înveţi din greşeli.

Mircea Geoană din 2024 nu este Mircea Geoană din 2009. Toţi ne schimbăm, toţi învăţăm. Anii de pauză din politică mi-au făcut foarte mult bine, am un detox de la politică, anii de la NATO mi-au făcut foarte bine”, a afirmat el, duminică seară.