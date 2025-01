Generație următoare de Dacia Sandero va avea schimbări semnificative. Într-o discuție despre design, David Durand, șeful de design al Dacia, a subliniat faptul că, deși limbajul de design al mărcii a evoluat spre un stil mai robust și influențat de SUV-uri, nu există intenția ca Dacia să devină exclusiv o marcă de SUV-uri.

Durand a confirmat că Sandero nu va deveni un mini-SUV, așa cum a fost cazul cu alte modele de pe piață, precum Citroën C3. În schimb, Sandero va rămâne un hatchback, un tip de caroserie care răspunde cerințelor clienților care doresc o mașină compactă, practică și ușor de manevrat, dar care oferă totodată mult spațiu.

Un alt aspect important menționat de Durand a fost diferențierea dintre Sandero și Sandero Stepway. Deși ambele modele sunt construite pe aceeași bază, Stepway beneficiază de o gardă la sol mai mare și de un design cu influențe off-road. Durand a precizat că, deși există o oarecare suprapunere între cele două modele, clienții care aleg Stepway nu sunt întotdeauna interesați de Sandero standard și viceversa, ceea ce sugerează că Dacia ar putea menține o distincție clară între aceste două linii.

Referitor la modelul electric, Durand a indicat că Dacia nu va face modificări substanțiale la designul mașinii pentru a diferenția modelul electric de cel pe benzină. În opinia sa, schimbarea motorizării nu ar trebui să impună modificarea întregului design al mașinii, iar Sandero electric va păstra trăsăturile principale ale versiunii cu combustie.

Deși nu a oferit un termen precis pentru lansarea modelului, Durand a menționat că este posibil să fie prezentat un concept înainte de lansarea oficială.

În ceea ce privește viitorul designului Dacia, Durand a subliniat că marca își va păstra unicitatea, datorită istoricului său și legăturii cu identitatea românească. Această „poveste” care a fost construită de-a lungul timpului face ca Dacia să fie dificil de copiat, iar compania rămâne încrezătoare în direcția pe care o urmează.

„Nu sunt prea îngrijorat, pentru că această poziție pe care am construit-o de-a lungul timpului nu este doar despre design și produs. Există și o mare infrastructură în spatele ei. Folosește povestea pe care am construit-o împreună cu trecutul nostru românesc, așa că nu este atât de ușor de copiat. Marca noastră are o poveste, vine de undeva. Este rezultatul unui proces lung”, a conchis el.