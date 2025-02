NIS ia în calcul retragerea din România și vânzarea benzinăriilor Gazprom din țara noastră

Naftna Industrija Srbije (NIS), cea mai mare companie petrolieră din Serbia, controlată în proporție de peste 56% de gigantul rus de stat Gazprom, a confirmat oficial informațiile potrivit cărora analizează posibilitatea retragerii din România, invocând dificultățile cu care se confruntă în derularea operațiunilor pe aceste piețe.

La sfârșitul anului trecut, NIS Petrol SRL, divizia românească a Naftna Industrija Srbije (NIS), cea mai mare companie petrolieră din Serbia, controlată de gigantul rus de stat Gazprom cu o participație de peste 56%, anunța că a intrat recent în concordat preventiv la cererea proprie, conform informațiilor furnizate de Profit.ro.

În acest context, compania lua în considerare vânzarea rețelei sale de benzinării, operate sub brandul Gazprom, pe care o deține în România.

Concordatul preventiv este o procedură de salvgardare care permite debitorilor aflați în dificultate financiară, dar nu în insolvență, să ajungă la un acord formal cu creditorii pentru plata datoriilor, asigurând astfel continuitatea și viabilitatea companiei, permițându-i să își achite datoriile și să își continue activitatea.

„(Debitoarea – n.r.) mai arată că este necesară luarea unor măsuri rapide (…), vânzarea lanțului de benzinării permițând achitarea integrală a acestor datorii. (…) În continuare, menționează că un concordat preventiv avantajează debitoarea, pentru că administratorul concordatar deja s-a implicat în vânzarea lanțului de benzinării și este un profesionist, care ar putea să întocmească un plan de restructurare într-un cadrul legal dispus de instanță”, se arată în motivarea deciziei judecătorești de aprobare a deschiderii procedurii.

Conform surselor, NIS Petrol are încasări lunare de aproximativ 20 milioane lei din vânzările de carburanți auto în stațiile sale de alimentare, plus un disponibil în bănci de 29 milioane lei, „iar acest lucru, în paralel cu vânzarea, ar permite restructurarea companiei și păstrarea în afara insolvenței”. În prezent, NIS Petrol operează în România 19 benzinării sub brandul Gazprom.

NIS Petrol are datorii de aproximativ 595 milioane lei

Datoriile totale ale NIS Petrol sunt estimate în prezent la aproximativ 595 milioane lei, conform raportului de analiză a stării de dificultate întocmit de administratorul concordatar. Totuși, cea mai mare parte a acestora nu reprezintă un risc major, fiind împrumuturi intragrup acordate de compania-mamă din Serbia, pentru care termenul de scadență a fost prelungit recent până la sfârșitul anului viitor.

NIS Petrol deține active în valoare de 534 milioane lei, în principal proprietăți imobiliare și mijloace fixe. Decizia de a solicita deschiderea procedurii de concordat preventiv a fost determinată de existența unor datorii curente de aproximativ 28 milioane lei (din care 5 milioane lei au fost deja achitate) către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), fostul ANRM.

Din cauza acestor datorii, instituția a început procedurile de executare silită a NIS Petrol, compania contestând însă această acțiune.