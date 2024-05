Potrivit lui Andrei Corlan, liderul Gărzii Naționale de Mediu, procentul de reciclare în România este de doar 13%. El spune că există o problemă majoră de reciclare mascată, care a generat amenzi în valoare de 400 de milioane de lei în ultimii trei ani. De asemenea, a menționat că țara se confruntă și cu traficul ilegal de deșeuri.

Andrei Corlan a fost prezent la conferința intitulată „RECYCLE NOW” în ziua de marți, 28 mai, unde s-a discutat despre importanța reciclării ca soluție pentru salvarea și protejarea resurselor naturale.

În 2023, spune el, au fost efectuate verificări ample la nivelul unităților administrativ-teritoriale în întregul circuit al deșeurilor. S-au aplicat sancțiuni în valoare de aproximativ 17 milioane de lei.

Andrei Corlan spune că suntem departe de atingerea obiectivelor ambițioase propuse.

„În condiţiile în care avem capacităţile de reciclare, în care avem aceste proiecte, suntem foarte deficitari dintr-un anumit punct de vedere şi anume gradul de colectare separată. Gradul de colectare separată, din care decurg tot felul de alte probleme, care duc la consecinţa ca România să fie luat un nivel de reciclare de sub 13%. Şi aici intervine Garda Naţională de Mediu. Anul trecut am avut cel mai amplu control desfăşurat la unităţi administrativ-teritoriale pe tot circuitul de deşurilor. Am controlat 3.125 de UAT-uri şi am aplicat sancţiuni de aproximativ 17 milioane de lei. Cifre care denotă faptul că încă stăm departe de obiectivele îndrăzneţe propuse şi de obiectivele stabilite de legislaţia europeană şi anume de 50% procent de reciclare”, a declarat Andrei Corlan.