Gala Women in Economy, ediția a V-a. Cristina Chiriac: Dividendul nostru este impulsul pentru egalitatea de gen

A cincea ediție a Galei „Women in Economy” are tema „Day by Day Heroes”. Organizată de către Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), gala este cel mai mare eveniment de referință dedicat excelenței feminine, doamnelor inovative, cu performanțe la nivel național, cu rezultate deosebite în economia românească, care creează schimbări pozitive și de durată, ce vor redefini universul economic și social.