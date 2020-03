Excelența Sa, Președintele Klaus Werner Iohannis la Gala Women in Economy: “Spiritul antreprenorial rămâne cel mai eficient motor al unei economii dinamice, competitive şi inovatoare.”

Prim-ministrul Ludovic Orban: “România întotdeauna a avut un punct tare în femeile pe care le are şi, dacă stăm şi ne uităm la performanţe sportive, la performanţe culturale, și în ultima vreme la foarte multe performanţe economice, acest lucru trebuie fructificat şi stimulat.”

Cristina Chiriac, președinte CONAF: “România se află la ora actuală pe locul 9 în topul mondial în ceea ce privește antreprenoriatul feminin.”

Gala CONAF a însemnat și o prezență remarcabilă din partea Excelenței Sale, Președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, a prim-ministrului interimar, Ludovic Orban, ministrului interimar al Educației, Monica Anisie, ministrului interimar al Transporturilor, Lucian Bode, ministrului interimar al Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Președintele CONAF, Cristina Chiriac a afirmat că “România, prin tot ceea ce înseamnă antreprenoriat feminin, se află în primele topuri din Uniunea Europeană. CONAF este în primele 10 confederaţii de acest gen din Uniunea Europeană. Există un parteneriat pe care noi îl apreciem enorm, parteneriatul dintre o femeie și un bărbat, de aceea tema din această seară este egalitate de șanse, egalitate de gen. Femeile sunt implicate în toate domeniile cheie, fie că vorbim de IT, fie că vorbim de industria grea sau ușoară, le veți găsi peste tot încercând să aducă echilibru.

De fapt, asta facem noi, construim un echilibru, armonizăm societatea românească din toate punctele de vedere, iar mesajul meu de final în această seară este legat de coagularea mediului patronal pentru că singura soluție ca România să devină un jucător important la nivel mondial, să fie competitivă, trebuie să avem o clasă puternică de antreprenori.”

Mai mult decât atât, Cristina Chiriac a subliniat încă o dată faptul că “România antreprenorială există, nu este a mea, nu este a voastră, dar este a copiilor copiilor voștrii și avem datoria morală să facem ceva pentru ei.”

Evenimentul s-a bucurat de prezența Excelențelor Sale: domnul Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei în România, Doamna Abigail Rupp, adjunctul șefului misiunii ambasadei SUA în România și domnul Franck Neel, Președintele FPPG, ale căror discursuri au stârnit ropote de aplauze.

Excelența Sa, domnul Cord Meier-Klodt: „Știm că cele mai de succes companii la nivel mondial precum Apple, Google, Skype, etc se caracterizează prin cea mai mare diversitate în rândul angajaților. Acest lucru se reflectă chiar și în Germania în sectorul IT, unde aproximativ 17% din angajați sunt femei. Totuși, suntem depășiți de România, unde proporția de femei în IT este de 24%. În opinia mea cifrele ne transmit trei mesaje absolute: esențialul este diversitatea, nimeni nu deține monopolul asupra adevărului și nu în ultimul rând, trebuie să învățăm de la femeile de succes.”

Doamna Abigail Rupp a sintetizat, de asemenea: „Deblocarea întregului potențial al femeilor din economia mondială ar putea crește produsul intern brut global cu o treime. Acest lucru reprezintă 28 de miliarde de dolari, ceea ce este echivalentul fuziunii economiilor Statelor Unite ale Americii, Germaniei, Italiei și României.”

Gala „Women in Economy” 2020 a însemnat recunoașterea meritelor femeilor de succes, toate premiile fiind acordate de bărbați puternici.

Premiul „România Next” – Elisabeta Moraru Premiul “Leadership autentic în implememtarea de programe pentru dezvoltare durabilă și sustenabilă” – Anca Damour Premiul Nrumărul 1 în lume – Doina Cepalis Premiul „O viață mai bună” – Ioana Hațegan Premiul „Electronul Liber” – Doina Vornicu Premiul „Implicare Financiară” – Alina Popa Premiul „Cuore” – Conf. Dr. Carmen Orban Premiul „Cheia e la tine” – Silvia Buicănescu Premiul „Power to the People” – Elena Stoica Premiul „Bună dimineața” – Sonia Năstase Premiul „Implicare socială” – Eli Roman Premiul „Campion la feminin” – Mirela Bucovicean Premiul „En Garde! sau Fata cu masca de aur” – Ana Maria Brânză Premiul „Maximă audiență” – Andreea Esca Eram Premiul special pentru întreaga carieră – Mariana Gheorghe

Gala „Women in Economy” 2020 a adus în premieră rezultatele studiului KeysFinn privind Antreprenoriatul feminin, un deceniu de provocări. Era 4.0, precum și concluziile sondajului „Rata natalităţii în România” realizat de Dynamik HR.

CONAF mulțumește tuturor celor care au făcut posibil evenimentul din seara de 4 martie de la Ateneul Român – Gala Women in Economy, ediția a doua a și se angajează să continue să coaguleze o comunitate plină de pasiune, determinare și curaj.

