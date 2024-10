Iar tocmai această temă a fost abordată în prima ediție a Forumului Național „De Vocație Antreprenoare”. Organizatorii evenimentului se adresează de această dată antreprenorilor și celor pasionați de dezvoltarea afacerilor. Participanții au avut posibilitatea de a se inspira din exemple de succes din România, din partea unor personalități din domeniu care au demonstrat că se poate. După București, reprezentanții CONAF au declarat că vor continua această serie de evenimente și în orașele Oradea, Cluj-Napoca, Iași și Brașov.

„Este primul eveniment care înglobează trei module diferite. Până acum, am avut numeroase conferințe pe bază de inspirație sau gale de premiere. De data aceasta am introdus un model conceput de antreprenorul Marius Ghenea, un program interactiv pe tema antreprenoriatului. Cine participă la acest eveniment, la Forumul Național „De Vocație Antreprenoare”, nu va pleca acasă doar cu inspirație, ci și cu mai multe cunoștințe aplicate”, adaugă Corina Chiriac în cadrul unui interviu pentru Infofinanciar. „Este pentru prima dată când are loc un astfel de forum în România”.