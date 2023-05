La ridicarea premiului, directorul general al Zentiva, Simona Cocoș a spus: ”Mulțumesc redacției Capital pentru acest premiu și mai ales pentru atenția care o dați acestui domeniu atât de nobil care este sănătatea. Există o tradiție în România vizavi de producția de medicamente. Spre exemplu, una din fabricile Zentiva funcționează neîntrerupt de peste 60 de ani. Sperăm să continuăm încă 60 de ani. Acest premiu este al colegilor mei, 1350 de colegi care lucrează în fiecare zi cu multă pasiune și cu multă responsabilitate. Cifrele pe care le-ați pomenit ne onorează, dar ne aduc și multă responsabilitate”.

Un an bun

Simona Cocoș a mai declarat pentru Capital că anyul trecut a fost unul foarte bun. ”Am avut foarte multe proiecte frumoase în 2022, îmi este greu să aleg: lansarea a 14 produse noi pe parcursul anului, obţinerea pentru al 2-lea an la rând a certificării Top Employer, proiectul de 60 de fapte bune cu care am celebrat 60 de ani de existenţa a companiei în România”.

Pandemia, o provocare neobișnuită

Pandemia ne-a pus bețe în ”roate”, lucru de care nici industria farmaceutică n-a fost scutită. ”În primul rând a trebuit în primul rând să ne protejăm angajaţii. Colegilor care puteau lucra de acasă li s-au asigurat toate condiţiile ca să poată adopta acest mod de lucru, iar pentru colegii din fabrică, care nu au putut întrerupe activitatea sau lucra de acasă, a trebuit să ne asigurăm că sunt în siguranţă”, ne-a mărturisit Simona Cocoș.

”Am implementat un sistem de car sharing pentru a evita deplasarea în aglomeraţie, am pregătit kituri de protecţie (măşti, dezifectant, suplimente pentru creşterea imunităţii) şi am modificat şi adaptat traseele de acces în fabrică pentru a evita aglomerarea în vestiare. Mai mult, am învăţat că o comunicare susţinută, în timp real, a deciziilor autorităţilor şi a deciziilor noastre a fost cheia prin care am menţinut un contact bun cu angajaţii. Am implementat şi un newsletter intitulat Veşti bune, pentru că aveam nevoie să comunicăm lucruri pozitive şi să atenuăm starea de nesiguranţă”, rememorează Cocoș.

O altă provocare a fost legată de aprovizionarea cu materii prime din China şi India. A fost nevoie ca fiind transportul să fie făcut cu avionul pentru a putea livra medicamentele prescrise în tratarea COVID-ului, medicamente care au avut o cerere, evident, foarte crescută.

Industria farmaceutică se confruntă, în continuare, cu o multitudine de provocări. Cererea globală crește rapid, iar nevoia fără precedent de vaccinuri și tratamente din timpul pandemiei COVID-19 a pus o presiune suplimentară asupra industriei.

Presiuni, nevoia de specialiști

”Capacitatea industriei de a găsi soluții inovatoare pentru a livra vaccinuri împotriva COVID-19 a fost o realizare remarcabilă. Industria farmaceutică a fost, de asemenea, afectată de tendințele globale precum presiunile pe lanțul de aprovizionare. Inflația a crescut în ultimul an la niveluri foarte mari, ceea ce a dus la creșterea costurilor pentru forța de muncă, materii prime și transport”, spune directorul general al Zentiva.

O altă provocare este forța de muncă, în special cea din procesul de producție. ”Și aici mă refer atât la nivel de ingineri, specialiști calitate și alte persoane înalt calificate implicate în procesul de producție, cât și la angajații din secțiile de producție deoarece nu mai există școli profesionale care să îi pregătească, în mod real, pe competențe specifice ale pieții de producție”, ne-a mai spus Simona Cocoș.