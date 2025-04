Senatorul PSD Robert Cazanciuc, iniţiator al propunerii legislative care prevede pedepsirea cu închisoare a şoferilor drogaţi din trafic, a evidenţiat luni că actul normativ propus este menit să protejeze viaţa, fără „a fi excesivi”.

Cazanciuc a atras atenția asupra faptului că anumite medicamente care conțin substanțe psihoactive, precum Nurofen Plus, sunt disponibile fără prescripție medicală. Acesta a propus ca astfel de medicamente să fie eliberate doar pe bază de rețetă, pentru ca fiecare cetățean să fie informat că administrarea lor poate afecta capacitatea de a conduce.

De asemenea, a subliniat importanța unei politici de toleranță zero față de droguri, menționând că nu este acceptabil ca cineva să consume droguri și apoi să conducă. Totodată, a recunoscut existența unei excepții pentru persoanele care pot avea în sânge substanțe psihoactive ca urmare a consumului legal de medicamente.

El a explicat că „dacă ieşi pozitiv la test, poliţistul nu te lasă în pace, dar în cadrul anchetei derulate ulterior, nu mai este nevoie de procedura actuală, să demonstrezi printr-o expertiză capacitatea substanţei de a-ţi influenţa sau nu condusul”.

Senatorul Robert Cazanciuc a relatat că a efectuat un experiment personal pe 14 martie, într-o zi de vineri, în care a luat Nurofen Plus la ora 7:00 dimineața, respectând doza maximă recomandată de prospect.

Ulterior, la orele 9:30 și 11:30, testele au indicat prezența opiaceelor în organism. El a precizat că duminică, în urma unor analize efectuate la un spital privat, rezultatul testului de urină a fost negativ și că nu a condus în perioada respectivă.

Cazanciuc a declarat că textul legislativ propus de el reprezintă un progres în comparație cu reglementările aflate în vigoare. El a explicat că substanțele cu efect psihoactiv pot fi detectate în sânge timp de 24 de ore, în timp ce în urină acestea pot fi depistate pentru o perioadă mult mai îndelungată.

Potrivit acestuia, scopul noilor reglementări nu este acela de a incrimina persoanele care au consumat legal medicamente sau care s-au aflat, cu mult timp în urmă, într-o țară precum Olanda, ci de a-i exclude din trafic pe cei care conduc având capacitatea de orientare și reacție afectată.

Senatorul a subliniat că obiectivul principal al inițiativei legislative este protejarea vieții participanților la trafic, nu aplicarea excesivă a legii.

„Eu am un făcut experiment pe 14 martie, vineri: am luat Nurofen Plus la 7:00 dimineaţa, într-o doză maximă recomandată de prospect, şi la 9:30, şi 11:30 la teste am ieşit pozitiv la opiacee. Duminică, am fost la un spital privat şi am făcut analize de urină şi a ieşit negativ. Nu am condus în acest răstimp.

Textul pe care l-am propus este un progres faţă de textul în vigoare. Substanţele cu efect psihoactiv se regăsesc în sânge 24 de ore, dar în urină mult mai mult timp.

Intenţia nu este de a le face dosare penale celor care au consumat un medicament sau au fost în Olanda în urmă cu o lună, ci de a-i scoate din trafic pe cei conduc având afectată capacitatea de a ţine linia dreaptă. Vrem să protejăm viaţa, nu să fim excesivi”, a adăugat Cazanciuc.