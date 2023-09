„Gala Excelenței în Business nu este doar o simplă ceremonie de premiere, ci o reflectare a valorilor și a standardelor ridicate pe care le promovăm în comunitatea noastră de afaceri. De-a lungul timpului am văzut cum excelența a modelat și a influențat lumea noastră. Excelența continuă și astăzi să ne inspire și să ne ghideze. Este important să ne reamintim că excelența în business nu înseamnă doar cifre impresionante sau profituri uriașe. Ea se bazează și pe valorile noastre fundamentale. Liderii de business care au investit în dezvoltarea forței de muncă, au sprijinit comunitățile locale și au promovat practici sustenabile reprezintă pilonii fundamentali ai excelenței”, a declarat Andreea Negru, Președinte ADAA.

Premiile vor reflecta diversitatea și profunzimea performanței în lumea afacerilor. În spatele fiecărei nominalizări și premii se află povești incredibile de perseverență și eforturi susținute. Aceste povești nu sunt doar inspiraționale, ci și motivaționale.

„Indiferent de provocările cu care ne confruntăm, putem să ne ridicăm și să depășim orice obstacol. Mesajul Galei Excelența în Business este simplu: Să ne unim eforturile pentru a continua să ne ridicăm la standardele înalte ale excelenței în afaceri și să contribuim la un viitor mai bun și mai luminos pentru toți”, a concluzionat Andreea Negru, Președinta ADAA.

La eveniment și-au anuntat participarea : Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, Guvernul României, reprezentanți ai Băncii Naționale a României, Ministerul Energiei, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, mediul academic, de business , societate civilă și mass-media. Gala Excelența în Business va fi moderată de Adrian Măniuțiu, antreprenor și realizator TV.

