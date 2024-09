„Este o onoare pentru noi să primim acest premiu. Această realizare nu ar fi putut fi posibilă fără implicarea tuturor colegilor mei. Suntem astăzi peste 5.000 de angajați în România. Fiecare pas pe care l-am făcut a fost susținut de grija față de oameni, de respectul față de ceilalți și de colaborare. Mai presus de toate, este vorba despre o viziune comună. Felicitări tuturor participanților și câștigătorilor din această seară”, a declarat Nicoleta Sînziana Popescu, Head of Internal Communications Dr. Max, pe scena Galei Capital.

Investiții în resursa umană

Resursa umană este extrem de importantă în cadrul companiei. Astfel, Dr. Max implementează programe dedicate de dezvoltare profesională și personală.

„Investiția pe care o facem în resursa noastră umana reprezintă o prioritate constantă, și de aceea, implementăm în cadrul Dr. Max România programe dedicate de dezvoltare profesională și personală” au transmis reprezentanții companiei.

De asemenea, Dr. Max continuă să investească în dezvoltarea infrastructurii logistice a companiei. Printre cele mai importante investiții din anul 2023 s-a numărat finalizarea Centrului Logistic Național. Acesta are o suprafață de 35.000 mp, fiind vorba de o investiție de peste 40 de milioane de euro. În plus, compania a reușit să deschidă în acest an peste 19 HIPER Dr. Max farmacii.

„Având ca obiectiv principal acela de a contribui la îmbunătățirea sănătății pacienților din România, prioritizăm angajamentul față de grija pentru oameni. Ne asigurăm că răspundem, prin intermediul unei game extinse de produse și servicii farmaceutice, nevoilor pacienților noștri” au adăugat aceștia.

Anul 2024 se așteaptă a fi la fel de profitabil și plin de investiții.

„Printre proiectele prioritare din anul 2024 se regăsesc: relocarea depozitului de aproximativ 6000 mp de la Craiova, relocarea depozitului Iași într-o suprafață de 10.000 mp, extinderea serviciilor logistice și capacitații de producție pe zona depozitului e-commerce, investirea în dezvoltarea omnichannel și în digitalizarea lanțului de farmacii” au declarat reprezentanții companiei.

Academia Dr. Max

Compania are în vedere realizarea unui mediu de lucru în care oamenii să se simtă încurajați să-și exprime ideile. De asemenea, Dr. Max se bazează pe o cultură axată pe oameni, etică și performanță. Drept dovadă, se realizează constant investiții în dezvoltarea profesională a angajaților.

Un exemplu în acest sens este proiectul Academia Dr. Max. Sub această umbrelă, compania oferă programe de dezvoltare a competențelor profesionale. În plus, susțin îmbunătățirea abilităților digitale, de comunicare și colaborare sau leadership. De asemenea, angajații care împlinesc 10 ani în cadrul companiei beneficiază de un program de loialitate.

„În Dr. Max România încurajăm diversificarea competențelor și explorarea unor arii noi. Astfel, permitem fiecărui membru al echipei să-și construiască o carieră în funcție de expertiza acumulată în cadrul organizației și de aspirațiile personale. Fiecare angajat poate explora arii noi de competențe precum: managementul categoriilor de produse, coordonarea proiectelor și marketing digital” au afirmat reprezentanții Dr. Max.

Inițiative pentru oameni

Dr. Max s-a implicat în mai multe inițiative în scopul de a fi aproape de oameni. Un exemplu notabil este parteneriatul cu „Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor”. Prin acest proiect, compania este aproape de seniorii singuri din România, oferindu-le suport practic, emoțional și social.

„Prin intermediul acestui parteneriat, am contribuit, în anul 2022, la deschiderea primului centru de socializare dedicat vârstnicilor singuri în Bucuresti. În anul 2023, am susținut deschiderea a trei centre noi de socializare în Ploiesti, Brăila și Constanța. Parteneriatul cu Asociația Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor rămâne o inițiativă civică, pe termen lung, de susținere a acestei cauze și a programelor desfășurate” au semnalat reprezentanții Dr. Max.

Potrivit companiei, mediul economic din România este dinamic și prezintă oportunități, cât și provocări. Succesul jucătorilor din piață depinde de puterea fiecărei companii de a se adapta rapid la schimbare.

„Pentru Dr. Max România, planurile de viitor sunt de creștere. Avem aceeași abordare orientată către pacienți, grija față de comunitatea din care facem parte și considerație față de starea de bine a angajaților. Considerăm că investițiile masive pe care Dr. Max România le-a făcut în ultimii cinci ani pot fi interpretate ca un vot de încredere pentru viitorul României”, au spus reprezentanții companiei.

Capital Top 300 Companii

În cadrul Galei Capital „Companii de Elită” a avut loc lansarea „Capital Top 300 Companii”, ediția 2024. Acest proiect are în vedere recunoașterea performanțelor firmelor ce activează în mediul de business autohton și care au contribuit la dezvoltarea economiei din România.

Acest eveniment este unul de tradiție pentru Revista Capital. Pe scena Galei, au fost premiate companii care au înregistrat cele mai bune performanțe în domenii precum agricultură, auto, bănci, asigurări, energie, industrie farmaceutică, logistică, retail alimentar, producție de electrocasnice și telecomunicații.

Revista „Capital Top 300 Companii“ Ediția 2024 este disponibilă la toate punctele de difuzare a presei, dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

