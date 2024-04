Adriana Calcan, PR & CSR Manager Reciclad’OR, a fost premiată în cadrul ediției 2024 a Galei Capital Excelență în Management pentru performanța în CSR la nivelul României. Aceasta a reușit să realizeze peste 200 de proiecte și companii de responsabilitate socială.

„Vreau să dedic acest premiu viitorului și copiilor. Pentru că tot ce facem noi în prezent ne reprezintă și ne va defini în viitor. Poate sună un pic a clișeu, dar totodată acțiunile noastre se vor vedea peste câțiva. Recent am participat la o delegație oficială organizată în Spania. Am avut surpriza plăcută să descopăr că suntem foarte bine poziționați pe segmentul de sustenabilitate și pe partea de educare. Am avut ocazia să descopăr oameni minunați, români de-ai noștri plecați peste hotare, a căror voci sunt auzite. Am avut ocazia să-i cunosc pentru că împreună vom construi proiecte sustenabile și în parteneriat cu alte țări europene. Astfel, vocea noastră va fi auzită și peste hotare. Cum îmi place mie să spun, reciclarea nu are graniță și sunt sigură că facem mai mult împreună și acesta este doar începutul” a declarat Adriana Calcan în cadrul Galei Capital Excelență în Management.

200 de proiecte și campanii de responsabilitate socială

În cei 7 ani de performanță, echipa Reciclad’OR a reușit să mențină poziția de trend setter a companiei în zona de CSR. Ca business Eco-Responsabil, firma a dezvoltat peste 200 de proiecte și campanii de responsabilitate socială. Care au fost recunoscute pe plan intern și internațional.

„Varietatea proiectelor pe care le-am inițiat sau la care am participat, în calitate de partener green, este foarte mare, de la proiecte eco-educaționale organizate în cadrul instituțiilor de învățământ, conferințe pe teme de mediu, până la festivaluri și concerte în care am dezvoltat componenta sustenabilă, alături de partenerii noștri” a declarat Adriana Calcan pentru Revista Capital.

Unul dintre importantele proiecte din 2023 a fost „Recycling Tour – Cursa fără poluare – L’Étape România by Tour de France”. În care experții Reciclad’OR s-au asigurat ca evenimentul să fie „100% green”. Astfel, s-a acordat o importanță majoră reducerii poluării și a emisiilor de CO2 prin folosirea unor metode alternative, mai prietenoase cu mediul.

Together for our planet!

Reciclarea nu are granițe, iar această viziune a fost susținută de un proiect al Reciclad’OR: „Together for our planet!” ITU Plenipotentiary Conference 2022. Acesta s-a desfășurat pe o perioadă de trei săptămâni. Au fost prezenți 4.000 de participanți, dintre care șefi de stat și demnitari la nivel înalt din 193 de țări.

Cu ocazia acestui eveniment, Adriana Calcan a fost invitată să coordoneze și să realizeze comunicarea de tip eco. Astfel, a venit cu acțiuni punctuale adresate demnitarilor statelor membre ONU, cu privire la provocările cu care se confruntă planeta noastră.

„Încă mai este timp pentru a lua măsuri ferme și să inițiem acțiuni de reducere a poluării prin creșterea gradului de reciclare al ambalajelor până la 100%. Proiectul a fost un real succes. Mă bucur că am reușit să poziționez România pe harta lumii prin acțiuni concrete de responsabilitate socială”, spune PR & CSR Manager Reciclad’OR.

