GAFĂ făcută de Ministerul Afacerilor Interne!

Pe site-ul dedicat pregătirii Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene, este încurcat Consiliul UE cu o altă instituţie a UE, Consiliul European, relatează Digi24.

Confuzia apare în versiunea în limba engleză a site-ului www.romania2019.eu, unde, pe pagina principală, ni se prezintă „THE STORY OF THE LOGO FOR ROMANIA’S PRESIDENCY OF THE EUROPEAN COUNCIL”, adică „povestea logoului pentru Preşedinţia română a Consiliului European”.

Numai că România va prelua de la 1 ianuarie 2019, pentru şase luni, Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, o instituţie care reuneşte miniştri ai statele membre.

În schimb, Consiliul European reuneşte şefii de state sau de guverne din UE.