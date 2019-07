Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, o atacă dur pe Viorica Dăncilă, pe care nu o consideră potrivită drept candidat al PSD pentru cursa prezidenţială, pentru că partidul nu trebui să mizeze pe un candidat de genul “mămică sau bunică”.

„A fi bătăios trebuie să fie o calitate în România. Am văzut aceste declarații care se vor a fi în defavoarea mea și în favoarea doamnei premier, eu cred că sunt de fapt în favoarea mea și în dafavoarea celor care au sfătuit-o să transmită că România are nevoie în perioada următoare de un președinte pe genul ”tătuc sau bunic”, ”,mămică sau bunică”. Conflictul este necesar de multe ori”, a declarat Gabriela Firea la România TV.

Primarul general crede că PSD pleacă de la nişte premise greşite în această perioadă, când încearcă să-şi găsească candidatul potrivit. „Eu cred că este o mare greşeală a spune întâi: “Vreau să decidem după sondaje”. Nu ne plac sondajele, le dăm la o parte. Doi: “Vreau să decidă organizaţia”. Când simţi că organizaţiile nu sunt unanime elimini şi acest criteriu şi mergi la al treilea, răspândit deja de trei zile: “Ne dorim un candidat care să aducă pace, să aducă linişte, fără conflicte”. Păi noi avem nevoie de dezbateri! Noi avem nevoie de luptă!”, a mai spus Firea.

Deşi a precizat de mult ori până acum că nu vrea o candidatura pentru fotoliul de la Cotroceni, Gabriela Firea spune că s-a răzgandit după ce nu s-a mai pus problema ca Liviu Dragnea să candideze pentru această funcţie, în urma condamnării sale, şi după ce a văzut că lucrurile nu merg într-o direcţie bună.

„Am spus trei ani că nu candidez pentru că PSD avea candidat, domnul Dragnea. Şi chiar nu aveam intenţie să intru într-o competiţie internă cu domnul Dragnea, care oricum avea toate instrumentele să câştige toate bătăliile interne, aşa cum se vede că şi doamna premier are aceleaşi instrumente preluate de la domnul Dragnea pentru a câştiga orice bătălie. E greu să lupţi cu premierul care are toate mijloacele de convingere. Am intrat în competiţie, candidat la candidatură, pentru că văd că lucrurile nu merg în direcţia bună şi pentru că mi-e teamă că vom pierde nu doar prezidenţialele, ci şi localele şi parlamentarele”, a precizat primarul general al Capitalei.

În replică, Viorica Dăncilă s-a arătat dezamăgită de declaraţiile Gabrielei Firea şi spune că aceasta a ieşit la atac doar pentru a-şi face imagine, nu pentru a rezolva problemele partidului. „Nu am să fac eu ceea ce dezaprob la doamna Firea. Consider că ceea ce avem de discutat trebuie să se facă în forurile statutare ale partidului, pentru că dacă vrei cu adevărat ca acest partid să obțină rezultate bune, trebuie să ai discuții cu colegii tăi în interiorul Biroului Permanent Național, în interiorul Comitetului Executiv Național. Atunci când ieși în spațiul public și îți ataci colegii sau președintele partidului, acest lucru se face doar pentru imagine și nu pentru că vrei într-adevăr să obții rezultat pentru partid. O să răspund tuturor acestor acuzații în cadrul Comitetului Executiv Național, așa cum cer fiecărui membru de partid, așa voi proceda și eu”, a declarat Dăncilă.

Te-ar putea interesa și: