Primarul General, Gabriela Firea, a reacționat dur după ce ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a cerut efectuarea unui control la Primăria Capitalei.

Acesta a susținut că nu se teme de nici un control și a replicat că ”este o instituție sub asedie”, care a avut parte de nu mai puțin 50 de controale din partea mai multor instituții în ultima perioadă. .

”Nu ne temem, orice control este binevenit. Că este ANAF,ITM, DSP, DSV, orice control este binevenit., Nu avem de ce să ne temem. Este bine și pentru noi. Nu a reieșit nici o neregulă și nu are cum să reiasă. Suntem o instituție sub asediu. De când sunt primar am avut cinci premier și cinci miniștri de finanțe, probabil vom avea și al șaselea premier și al șaselea. Îi așteptăm cu ștergar, cu pâine și sare, și să nu facă abuzuri”, a declarat primarul Capitalei.

Ce a declarat ministrul finanțelor

”Nu a mai fost nici un control la Primăria București de zece ani. Primăria s-a împrumutat anul trecut din Trezorerie, deși primise bani de la guvern pentru subvenție. Ministerul Finanțelor are în atribuții controlul banilor publici cheltuiți, să vedem dacă au fost sifonați. Vom începe un control cu două echipe, de la Inspecția economico – financiară și Corpul de control. Trebuie să vedem dacă banii din programe au fost folosiți în interes și folos personal”, a spus marți Cîțu într-o conferință de presă.

„Sunt 4.500 de angajați în cele 18 companii municipale, mulți dintre ei au fost detașați, sunt multe probleme acolo. Am cerut o situație să văd când a fost ultima oară o inspecție economico-financiară la Primăria București. Pentru că mi se pare ciudat să ai bani în buget pentru subvenție, dar apoi să te împrumuți pe 20 de ani să plătești subvenția la energie, de exemplu”, a mai susținut ministrul Finanțelor.

