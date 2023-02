Gabriela Firea, profund afectată de moartea academicianului Răzvan Theodorescu

La scurt timp după ce s-a aflat că marele academician Răzvan Theodorescu s-a stins din viață, nume mari din România și-au exprimat regretele față de nefericitul incident. Printre aceste nume mari se numără și ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, care a lucrat îndeaproape cu acesta în perioada cât a fost primarul general al Capitalei.

„O veste tristă pentru lumea academică și pentru cultura din România. Academicianul Răzvan Theodorescu a plecat astăzi dintre noi la venerabila vârstă de 83 de ani.

Am lucrat îndeaproape cu academicianul Răzvan Theodorescu în perioada cât am fost primarul general al Capitalei și am avut ocazia să-i înmânez titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București. M-a bucurat și colaborarea pe care am avut-o ca ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Academicianul Răzvan Theodorescu a fost mereu un susținător al drepturilor femeilor și egalității de șanse între femei și bărbați. Îi mulțumesc pentru implicarea sa. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris, luni, Gabriela Firea pe contul ei de Facebook.

Mesaje de condoleanțe pentru familia academicianului Răzvan Theodorescu

Printre celelalte nume mari care și-au exprimat regeretele cu privire la moartea academicianului Răzvan Theodorescu, se numără Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR), preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, și ministrul Culturii, Lucian Romașcanu.

„Este o mare durere, pentru Academia Română, pentru prieteni şi cunoştinţe, pentru ţară, pentru mine personal. A trecut în lumea drepţilor nu numai un savant, un cărturar de mare subţirime intelectuală, un istoric de marcă, ci şi un om ales, un om al Cetăţii, preocupat de bine, de bunătate, de soarta românilor. Să-i fie ţărâna uşoară şi amintirea eternă.”, a declarat, luni, Ioan-Aurel Pop în cadrul unui interviu acordat pentru Agerpres.

„Cu adâncă tristeţe am aflat despre moartea academicianului Răzvan Theodorescu, unul dintre oamenii aleşi care şi-au lăsat în mod profund amprenta în spaţiul cultural şi social românesc. Istoric de artă şi doctor în ştiinţe istorice, va rămâne un exemplu de urmat pentru noi toţi. Am avut onoarea să ne auzim şi să ne vedem cu diverse ocazii în ultima perioadă şi m-am bucurat de sprijinul domniei sale în colaborarea ministerului cu Academia, am primit cu recunoştinţă sfaturile preţioase oferite.

Director general al Televiziunii Romane imediat după Revoluţie, ministru al Culturii între 2000 şi 2004, Răzvan Theodorescu a fost şi preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române, secretar general al Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est Europene, membru titular al Academiei Române din 2000, al cărei corespondent era din 1993.

Profesor al mai multor universităţi din ţară, şi-a închinat întreaga viaţă culturii noastre, îmbogăţind patrimoniul românesc. A fost şi va rămâne unul dintre marii oameni ai acestei ţări. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a scris Lucian Romaşcanu pe contul lui de Facebook.

„Domnia sa a fost unul dintre marii oameni de cultură ai României care a înțeles profund rolul Bisericii în societate și care a tradus prin fapte concrete, ca ministru al Culturii, și ca vicepreședinte al Academiei, legătura firească și indisolubilă dintre stat și Biserică, dintre cultură și credință, dintre Academia Română și Patriarhia Română.

Cu profunde sentimente de compasiune pentru membrii familiei, pentru prietenii și colegii din Academia Română, ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Cel ce este Învierea şi Viața (cf. Ioan 11, 25), să odihnească sufletul academicianului Răzvan Theodorescu împreună cu drepții, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi”, a transmis Preafericitul Părinte Daniel.