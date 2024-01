Gabriela Firea s-a arătat deranjată de posibilitatea ca Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, să sprijine candidatura lui Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, pentru funcția de primar general al Capitalei.

Robert Negoiță, care a părăsit PSD-ul în timpul conducerii lui Liviu Dragnea, a zis recent că este „foarte probabil” să candideze din partea PSD în 2024. Gabriela Firea a zis că a ajuns la o înțelegere cu Robert Negoiță, dar i-a reproșat declarațiile referitoare la candidatura sa pentru Primăria Municipiului București (PMB).

În plus, a zis că încă o relație de prietenie între ei. Au fost recent la ea acasă, încercând să amelioreze unele tensiuni. I-a mărturisit lui Robert Negoiță cât de afectată se simte, iar el i-a împărtășit punctul său de vedere. Există legături strânse între ei, fiind nașa copilului lui Robert Negoiță.

Din punctul ei de vedere, lucrurile ar trebui să fie simple. Nu înțelege de ce există semnale contradictorii sau interpretabile.

În cazul în care este necesar, sunt deschiși la o nouă discuție sau la efectuarea de sondaje de opinie și măsurători suplimentare, dar că acestea ar trebui să fie corecte și să se bazeze pe analiza capacității de muncă, a experienței de viață și a experienței politice, a loialității față de cetățeni și față de PSD.

În cazul în care este desemnată ca și candidat, va lupta cu toată puterea pentru locuitorii Capitalei. Dacă nu este ea aleasă, va susține în totalitate persoana desemnată, fiind un membru al PSD.

„Am urmărit emisiunea în care el spunea (R. Negoiță – n.r.) că mai este o relație de prietenie. Noi nu am înțeles așa, a fost și la noi acasă, recent, am încercat să contribuim la cicatrizarea unor răni, i-am spus cât de afectată și deziluzionată am fost, mi-a spus și Robert punctul său de vedere.

Ne leagă totuși multe lucruri frumoase, bune, noi suntem nașii copilului său, păstrăm legătura, dar politic vorbind, cred că și Robert trebuie să fie mai direct și să spună ceea ce dorește, fără supărare, mă refer la candidatura pentru primărie.

Nu am glumit când le-am spus, în urmă cu câteva zile, colegilor de la București care doresc să intre în această cursă (pentru Primăria generală. – n.r.) și sunt deranjați că, în urma cu mai bine de un an, domnul președinte Ciolacu m-a prezentat ca fiind eu candidatul, să discutăm, ne adunăm, stăm de vorbă, ne prezentăm planurile.