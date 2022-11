Gabriela Cristea a făcut noi dezvăluiri cu privire la căsnicia cu Marcel Toader. Vedeta de la Antena Stars a povestit despre clipele grele prin care a trecut în fosta căsnicie, dar și despre momentele de după divorț.

Prezentatoarea TV a relatat despre perioada grea pe care a depășit-o și a reușit să dea la o partea toată energia negativă de atunci. De asemenea, acesta a evidențiat faptul că s-a bucurat atunci de norocul să întâlnească oamenii potriviți care să o ajută să devină o versiune mai bună a ei.

Gabriela Cristea: Nu știu cum, dar am reușit să mă scutur de toată energia negativă!

„Mi-a trimis Adina (fină mea) niște poze de acum 9 ani cu noi două. Ea proaspăt căsătorită, eu proaspăt divorțată. Uitându-mă la pozele astea mi-am dat seama că Gabriela din poze a fost cea mai mai șmecheră și puternică versiune a mea. Și nu mă refer la cum arătăm fizic (arătăm fabulos), mă refer la fata cu aparențe fragile și cu un caracter de fier.

Nu știu cum, dar am reușit să mă scutur de toată energia negativă și să nu mă las purtată pe valul văicărelilor. Am strâns din dinți și am construit cărămidă după cărămidă până azi, când și Marele Zid Chinezesc „pălește” în fața construcției mele.

Am avut și noroc să mă iubească Dumnezeu și să-mi scoată în cale oamenii potriviți. Așa că azi vreau doar să-i mulțumesc Gabrielei de acum 9 ani pentru cum a știut să mă scoată la mal”, a scris Gabriela Cristea pe contul său de Instagram.

Gabriela Cristea este căsătorită de 7 ani cu Tavi Clonda şi au împreună două fetițe

Prezentatoarea show-ului „Mireasa: Capriciile Iubirii” de la Antena Stars a fost căsătorită timp de cinci ani cu afaceristul Marcel Toader, care a decedat în 2019. Relaţia celor doi a fost marcată de multe certuri și scandaluri, unele chiar și violente, după cum a susținut prezentatoarea TV. Gabriela Cristea este căsătorită din anul 2015 cu Tavi Clonda şi au împreună două fetițe.

Gabriela Cristea suferă de colică renală

Prezentatoarea TV a dezvăluit că a ajuns la spital din cauza colicii renale. Aceasta a spus că este a treia oară în patru luni, așa că este preocupată.

„Da, am fost bolnavă și taaaaare tristă din cauza asta. Este a treia oară când fac colică renală în ultimele 4 luni, deci este îngrijorător”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

„Acum sunt bine, pe tratament încă dar nu mai pot continua așa la nesfârșit pentru că în curând am sa devin imună și la antibiotic. Dupa seria de tratament în curs am nevoie de o pauză să se curețe organismul si am sa merg la investigații suplimentare. Am nevoie sa fiu sănătoasă pentru mine și familia mea, am nevoie sa fiu sănătoasă ca să-mi duc proiectele la bun sfârșit.”, a scris Gabriela Cristea.