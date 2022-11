Fanii Gabrielei Cristea s-au speriat atunci când pe rețelele de socializare a început să circule o poză cu ea stând întinsă pe un pat de spital și foarte slăbită, la scurt timp după ce a împlinit vârsta de 48 de ani.

Acum, prezentatoarea TV a făcut primele declarații în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, însă nu a oferit foarte multe detalii.

Gabriela Cristea suferă de colică renală

Prezentatoarea TV a dezvăluit că a ajuns la spital din cauza colicii renale. Aceasta a spus că este a treia oară în patru luni, așa că este preocupată.

”Da, am fost bolnavă și taaaaare tristă din cauza asta. Este a treia oară când fac colică renală în ultimele 4 luni, deci este îngrijorător”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Aceasta și-a liniștit fanii spunându-le că acum se simte bine și că urmează un tratament cu antibiotice, dar pe care nu îl va mai putea continua mult timp, deoarece va ajunge să fie imună. De asemenea, a mai spus că are nevoie de investigații suplimentare după ce ia o pauză de la tratament, pentru a i se curăța organismul.

„Acum sunt bine, pe tratament încă dar nu mai pot continua așa la nesfârșit pentru că în curând am sa devin imună și la antibiotic. Dupa seria de tratament în curs am nevoie de o pauză să se curețe organismul si am sa merg la investigații suplimentare. Am nevoie sa fiu sănătoasă pentru mine și familia mea, am nevoie sa fiu sănătoasă ca să-mi duc proiectele la bun sfârșit.”, a continuat Gabriela Cristea.

Se simte mai bine

Prezentatoarea TV le-a mai împărtășit fanilor săi că este prima zi în care nu are frisoane și febră și în care a ieșit afară din casă. Aceasta și-a încheiat mesajul mulțumindu-le prietenilor săi din mediul virtual pentru grijă.

Azi a fost prima zi fără febră și frison, prima zi in care am ieșit din casa si am început sa ma simt din nou bine. Gândurile voastre mi-au dat putere si va mulțumesc ca mi-ați scris. Va îmbrățișez cu drag!”, a scris Gabriela Cristea.