După propriile spune, ghinionul o însoțește mereu în vacanțe! Recent, Gabriela Cristea a povestit ce incident nefericit a avut în ultima sa vacanță din 2021. Prezentatoarea TV se afla într-un centru comercial cu soțul său, Tavi Clonda, și din senin a alunecat brusc, lovindu-se puternic și umplându-se de vânătăi.

„Am căzut foarte nașpa în vacanță. Deja am o lună. Aveam o pereche de pantofi de fițe cu talpă de piele, care alunecă ca la balamuc și am alunecat. Când am căzut erau vreo zece persoane în jurul nostru care au râs.”, a povestit Gabriela Cristea la „Xtra Night Show”.

Umilință-n public pentru Gabriela Cristea: Am căzut ca-n Stan și Bran

Când Dan Capatos a auzit că oamenii au râs de colega sa de televiziune, în loc să o ajute, acesta a rămas surprins și s-a întrebat de ce unele persoane reacționează așa când cineva are nevoie de ajutor.

„Tu îți explici de ce râde lumea când văd oameni căzând? În loc să-l ajuți pe omul acela, stai și râzi…”, a spus prezentatorul TV.

„Am râs și eu!”, a spus Gabriela Cristea.

„Am râs după 3-4 zile, când s-au mai limpezit apele. Nu vreți să știți cum am căzut, ca în Stan și Bran. Nu ați văzut așa ceva în viața voastră. Tavi zicea: ”Nu știam ce să fac, să te prind, să te ridic, să râd.”, a complet bruneta.

„Am întindere de ligament”

După căzătura puternică, Gabriela Cristea s-a lovit grav la picior, fiind diagnosticată cu îndindere de ligament. De altfel, vedeta a fost plină de vânătăi și a avut piciorul umflat câteva zile la rând după nefericitul incident.

„Am întindere de ligament acum, am fost vânătă. Îmi făcusem un butuc de picior, am fost vânătă pe picior, pe degete.”, a spus aceasta.

„Nu am fost la doctor”

Deși accidentul din mall a fost puternic, vedeta a spus că nu a fost fizic la doctor, ci a avut o consultație online. De altfel, aceasta a spus că are nevoie de câteva ședințe la fizioterapie pentru recuperare, însă programul încărcat nu-i permite acest lucru.

„Nu m-am dus la doctor, l-am sunat pe medicul nostru, am făcut o consultație online. M-a pus să merg ca să vadă dacă e ruptură. Sunt pe antiinflamatoare. În mod normal trebuia să mă duc la fizioterapie, dar cine are timp? Lasă că îmi trece așa, cu grijă”, a completat aceasta.