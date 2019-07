Aparat de aer conditionat Samsung Maldives AR12NXFPEWQNEU, 12000 BTU, Clasa A++ = 1919 lei

In functie de tipul aparatului de racire, acesta poate avea mai multe functii importante, atat in timpul sezonului estival cat si pe perioada sezonului rece. In functie de preferintele fiecaruia in parte, atunci cand suntem in cautarea unei unitati de aer conditionat, vizam acele aparate care intrunesc functiile de care avem nevoie si care se incadreaza cerintelor noastre.

Aparat de aer conditionat mobil Whirlpool PACW9HP, eficienta energetica Clasa A+, 3 kW – 2272 lei

In cazul in care suntem amatori in domeniu, dar totusi dorim sa achizitionam un astfel de aparat, cu siguranta ca trebuie sa apelam la sfaturile si recomandarile persoanelor care isi desfasoara activitatea zilnica profesionala in acest domeniu, ei fiind cei mai in masura sa ne indrume spre cel mai bun aparat de aer conditionat conform nevoilor noastre.

Aparat de aer conditionat tip fix GREE Bora A2 R32 GWH12AAB-K6DNA2A cu KIT INSTALARE inclus, Inverter, 12000BTU, Wifi, Clasa A++ (Alb) = 1699 lei

In plus, este necesar sa stim ca nu toate unitatile de aer conditionat sunt identice, unele dintre ele fiind dotate sau nu cu invertor, duct ori split, au si functia de incalzire sau nu, optiunea sleep mode, au capacitatea de a filtra aerul, au optiunea de dezumidificare etc Printre cele mai importante functii utile pe aparatele de aer conditionat, mentionam urmatoarele –

Functia si puterea de racire a aparatelor de aer conditionat cu capacitatea de racire

In functie de dimensiunea aparatului si de dimensiunea spatiului unde urmeaza a fi amplasat, unele unitati de aer conditionat au o putere mai mare sau mai mica de racire, de la caz la caz. Este foarte important sa stiti ca racirea nu este eficienta daca aparatul nu are o putere de racire mare sau in cazul in care camera unde este amplasat este prea mare.

Tocmai de aceea, atunci cand achizitionati un aparat de aer conditionat cu scopul doar de a va racori in timpul zilelor fierbinti de vara, trebuie sa cautati in comert unul cu peste 9000 BTU daca camera unde urmeaza a fi amplasat este mai mare de 20 de metri patrati. Printre cele mai recomandate aparate de aer conditionat anul acesta cu functie si putere mare de racire, se numara –

Aparat de aer conditionat GREE Bora A4 R32 GWH12AAB-K6DNA4A cu KIT INSTALARE inclus, Inverter, capacitate de racire btu 12000BTU, Wi-fi, Clasa A++ (Alb), kit inclus

Creat de cel mai mare producator din lume de aparate de aer conditionat

Aparatul de aer conditionat GREE Bora A4 R32 GWH12AAB-K6DNA4A cu KIT INSTALARE inclus, Inverter, 12000BTU, Wi-fi, Clasa A++ (Alb) pe langa faptul ca este elegant si se asorteaza cu absolut orice piesa de mobilier din locuinta are avantajul de a fi creat de cel mai mare producator de unitati de aer conditionat din intreaga lume.

Functie de dezghetare inteligenta, timer si auto restart

Datorita caracteristicilor sale tehnice de ultima generatie dar si a faptului ca este dotat cu functii inteligente, acest aparat de aer conditionat este cu siguranta unul care merita luat in calcul atunci cand suntem in cautarea unui astfel de dispozitiv de racire. Cu o putere de 12000 BTU (capacitate racire) acesta poate fi amplasat in camere largi iar cu optiunea de dezghetare inteligenta putem economisi ceva banuti la factura de lumina. In plus, aparatul este dotat cu un timer si astfel putem seta temperatura pe care o dorim la un anumit interval de timp ales de noi, punandu-ne la dispozitie si functia de autorestart, ideala atunci cand locuim intr-o zona in care sunt caderi frecvente de lumina.

Controlare prin WIFI ready, autodiagnoza, racire Turbo si functia Sleep

Nicicand nu a fost mai usor sa iti controlezi aparatul de aer conditionat dupa bunul plac, acum acest lucru fiind posibil datorita functiei WIFI integrat cu care este dotat, unitatea putand fi controlata prin intermediul telefonului mobil Smartphone. Racirea Turbo vine si ea in ajutorul nostru atunci cand nu avem prea mult timp la dispozitie pentru a astepta sa se racoreasca camera iar functia Sleep este perfecta pentru programarea aparatului in perioada in care dormim. Sa nu uitam nici de optiunea de autodiagnoza a aparatului care il face sa fie mult mai inteligent, acesta fiind capabil sa se autoverifice si sa isi depistze singur erorile pe care le da.

Aparat de aer conditionat Platinium, PF-12DC, Inverter, capacitate de racire btu 12000 BTU, Kit de instalare inclus, Clasa A++, Control activ de energie, Golden Fin, silentios

Un aparat de aer conditionat silentios si cu putere mare de racire

In zilele fierbinti de vara, mai ales atunci cand suntem extrem de obositi, avem nevoie de confort pentru a ne odihni cat mai bine si in acelasi timp de cat mai multa liniste. Aceasta unitate de aer conditionat vine in ajutorul nostru din aceste puncte de vedere, punandu-ne la dispozitie o putere mare de racire de 12000 BTU dar in acelasi timp si de un sistem silentios astfel incat sa ne ajute sa ne odihnim cat mai bine posibil.

Optiunea de detectare a pierderilor de refrigerant si filtrarea aerului

Mediul de afara este din ce in ce mai poluant in zilele noastre. Acest aparat a fost creat cu scopul de a elimina poluarea din spatiul locativ, fiind capabil sa filtreze pana la aproximativ 80 % din poluanti precum praf, diferiti alergeni sau polen, lasand in urma functionarii lui un aer cat mai proaspat si curat. In plus este dotat si cu optiunea de detectare a pierderilor de refrigerant, in cazul pierderilor aparand pe display-ul unitatii un mesaj care ne avertizeaza in acest sens.

Turbo Mode, Auto Restart si Manual Switch

Aparatul de aer conditionat Platinium, PF-12DC, Inverter, capacitate de racire btu 12000 BTU, Kit de instalare inclus, Clasa A++, Control activ de energie, Golden Fin, silentios este capabil sa se auto restarteze in cazul in care lumina a cazut. De asemenea acesta ne prezinta si functia Turbo Mode, extrem de utila atunci cand ne grabim sa racorim camera unde stam. Optiunea Manual Switch este si ea ideala in momentul in care nu stim unde am lasat telecomanda aparatului si dorim sa il pornim fara aceasta.

Functia de incalzire si de dezumidificare a aerului

In momentul in care suferim de o anumita boala de plamani, suntem alergici la polen sau pur si simplu suntem sensibili la frig si dorim sa reducem nivelul senzatiei de rece, trebuie obligatoriu sa cumparam un aparat de aer conditionat dotat cu optiunea de dezumidificare si de purificare a aerului. De asemenea, in cazul in care dorim sa detinem un astfel de dispozitiv si pentru a-l utiliza in timul zilelor si noptilor geroase de iarna cu scopul de a ne incalzi cu ajutorul lui, trebuie sa cautam in comert un aparat de aer conditionat care ne ofera si functia de incalzire. Chiar daca nu s-ar crede initial, conform studiilor facute in acest domeniu, un aparat de aer conditionat cu inverter, acesta fiind specific functiei de incalzire, poate fi mult mai eficient in timpul sezonului rece decat o centrala pe gaz spre exemplu. In plus, acesta te poate ajuta si sa economisesti la facturile de energie electrica. Printre cele mai bune aparate de aer conditionat anul acesta care ne pun la dispozitie de la caz la caz functia de incalzire, de dezumidificare a aerului sau pe ambele, mentionam –

Aparat de aer conditionat mobil Turbionaire Revigo, cu KIT INSTALARE inclus, capacitate de racire btu 7000 BTU, Clasa A (Alb)

Mobilitate, dezumidificare aer si purificare la indemana tuturor

In zilele noastre majoritatea dintre noi suntem sensibili la frig. Aparatul de aer conditionat mobil Turbionaire Revigo, cu KIT INSTALARE inclus, 7000 BTU, Clasa A (Alb) vine in ajutorul nostru reducand senzatia de aer rece cu ajutorul optiunii de dezumidificare pe are ne-o pune la dispozitie. In plus, acest aparat de aer conditionat este extrem de practic fiind mobil si putand fi transportat oriunde dorim. Toate aceste optiuni alaturi de designe-ul modern si compact precum si de metoda usoara de utilizare, fac din acest aparat de aer conditionat unitatea de racire / incalzire ideala pentru oricine.

Memorarea setarilor si functia de autodiagnoza precum si putere buna de racire

In cazul in care locuiti intr-o zona in care sunt destul de frecvente penele de curent, acest aparat cu capacitate de racire btu cu dezumidificare este ideal pentru dumneavoastra, el fiind capabil sa memoreze setarile facute de dumneavoastra iar in cazul in care curentul cade, la pornire el sa detina aceleasi setari. In plus, unitatea mobila Turbionaire Revigo, cu KIT INSTALARE inclus, 7000 BTU, Clasa A (Alb) este capabila sa se verifice singura si sa afiseze pe ecran erorile pe care le da. Cu o putere de racire buna si cu optiunea de portabilitate, acest aparat de aer conditiont este perfect pentru cei mereu in miscare.

Panou modern de control, telecomanda si maner pentru a putea fi transportat usor

Principala caracteristica importanta pe care o are aceasta unitate de racire in fata altor aparate de aer conditionat conventionale este portabilitatea. Astfel, cei care au creat unitatea mobila Turbionaire Revigo, cu KIT INSTALARE inclus, 7000 BTU, Clasa A (Alb) s-au gandit sa vina in ajutorul celor care prefera sa o transporte peste tot cu ei si au dotat-o cu roti multi – directionale dar si cu un maner special pentru o transportare cat mai usoara. De asemenea, acest aparat de aer conditionat ne prezinta si un design minimalist, fiind dotat cu un panou modern de control si cu o telecomanda pentru controlul aparatului de la o distanta mare.

Aparat de aer conditionat Tesla TA71LLIL-2432IAW, Inverter, 24000 BTU, Wi-Fi, Clasa A++ (Alb)

Raport calitate – pret excelent, functii de incalzire / racire si filtrarea aerului

Aparatul de aer conditionat Tesla TA71LLIL-2432IAW, Inverter, 24000 BTU alb, Wifi ready, Clasa A++ este cu adevarat de luat in calcul in momentul in care dorim sa achizitionam o unitate de racire / incalzire dar si cu functii moderne pentru locul unde ne petrecem majoritatea zilelor si noptilor din viata noastra. Cu un raport calitate – pret excelent pe piata din domeniu si intrunind aproape toate dotarile de care avem nevoie de la o astfel de unitate, Tesla TA71LLIL-2432IAW, Inverter, 24000 BTU alb, Wi-Fi, Clasa A++ (Alb) ne aduce in aceiasi masura si o factura mai mica la lumina. In plus, persoanele alergice la polen sau la diferiti alergeni dar si cele care isi doresc sa respire mereu aer proaspat si curat, o sa aprecieze cu siguranta acest aparat de aer conditionat creat de catre cei de la Tesla.

Functii moderne si design minimalist

Din punctul de vedere al designe-ului cu care a fost conceput acest aparat de aer conditionat, putem spune despre el ca este unul modern si care se asorteaza perfect cu orice piesa de mobilier din jur. In plus, acesta este prevazut si cu o carcasa galvanizata care il protejeaza de rugina. Optiunea Sleep cu care este dotata unitatea de racire / incalzire a aerului este forte usor de utilizat si astfel ne poate asigura un somn confortabil si linistit, acest dispozitiv fiind si destul de silentios.

Telecomanda cu afisaj digital si control prin WIFI

Aparatul de aer conditionat Tesla TA71LLIL-2432IAW, Inverter, 24000 BTU alb, Wi-Fi, Clasa A++ (Alb) ne pune la dispozitie o telecomanda cu afisaj digital care reactioneaza foarte bine la comenzi dar si optiunea de a-l controla si seta prin intermediul unui telefon mobil de tip Smartphone conectat la WIFI. Astfel, indiferent daca doriti sau nu sa utilizati telecomanda acestuia, puteti sa il controlati cu ajutorul telefonului mobil sau cu orice alt dispozitiv inteligent conectat la reteaua Wireless pe care o aveti in spatiul locativ.

Instalare usoara si flux de aer 4D

Instalarea si utilizarea aparatului de aer conditionat Tesla TA71LLIL-2432IAW, Inverter wifi, 24000 BTU alb, wifi încorporat, Clasa A++ (Alb) sunt operatiuni la indemana oricui. De asemenea, aceasta unitate de racire / incalzire este capabila sa ne improspateze cu flux de aer 4D, ventilatorul cu care este dotat putand fi setat dupa cum dorim, atat pe verticala cat si pe orizontala, astfel creandu-se un nivel de temperatura confortabil indiferent daca ne aflam in sezonul estival sau in perioada sezonului rece. Confortul de a alege este la indemana tuturor, acest aparat de aer conditionat permitand conectarea unitatii interioare la cea exterioara pe ambele parti.

