Marcel Ciolacu a fost, marţi seară, invitatul lui Victor Ciutacu în emisiunea „Punctul culminant”.

Unul dintre subiectele despre care prim-ministrul a oferit detalii a fost cel al plăţilor efectuate pentru CASS (Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate). Ciolacu a vorbit şi despre situaţia concediilor medicale, unde au fost găsite nereguli.

Premierul Ciolacu a confirmat că toată lumea va plăti contribuţii la CASS. El s-a plâns, în schimb, că a găsit concedii medicale de plată de 6 miliarde de lei, în condiţiile în care, pe vremuri, sumele erau de 500-800 milioane de lei.

„În acest moment toată lumea plătește CASS. Domnule, pe timpul PSD-ului erau concedii medicale de 500-820 de milioane, da?

Pe urmă au venit 570 de milioane pe timpul pandemiei. Vreau să vă spun că anul acesta eu am găsit concedii medicale de plată de 6 miliarde. (…)

Eu nu am fost în concediu medical. Undeva, lucrurile au scăpat de sub control. Înțeleg misiunea grea pe care o are noul șef de la Casa de Sănătate.

Am avut azi cu mai multe instituții ale statului discuții în ceea ce privește digitalizarea Casei de Sănătate într-un mod accelerat, la fel ca și ANAF-ul, pentru a avea toate informațiile”, a declarat Marcel Ciolacu.