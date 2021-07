Franța avertizează cu privire la al patrulea val al pandemiei. Când va începe

Ministrul francez al Sănătății, Olivier Veran, a postat pe pagina sa de Twitter un mesaj în care avertizează că valul al patrulea al pandemiei de coronavirus va veni la finalul lunii iulie. Mesajul său vine în contextul în care Franța se află la a cincea zi în care rata de infectare a crescut.

În cadrul aceluiași mesaj, ministrul francez îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze cât mai mulți, cât mai repede posibil.

Amintim că numărul cazurilor zilnice din Franța a depășit din nou trei mii. La finalul lunii iulie, număr de cazuri zilnice scăzuse la sub două mii, un nivel care nu mai fusese atins din luna august 2020.

Zilnic, sub 20 de francezi mor din cauza coronavirusului, Franța înregistrând peste 111 mii de decese de la începutul pandemiei și până acum.

Depuis 5j, le virus ne baisse plus, il réaugmente. A cause du variant delta qui est très contagieux. L’exemple anglais montre qu’une vague est possible dès la fin Juillet. Nous pouvons la limiter et en limiter l’impact sanitaire: gestes barrières, vaccin, tester/alerter/protéger

— Olivier Véran (@olivierveran) July 4, 2021