Francois Coste, CEO al Groupama Asigurări, a avut amabilitatea de a răspunde la întrebările noastre pentru Top 300 companii 2021. Trebuie spus că Francois Coste fost reconfirmat, în vara trecută, în funcţia de Preşedinte al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Franceze în România (CCIFER).

Despre business și profit

Capital: – Care este cifra de afaceri pentru anul 2021?

Francois Coste: – În prima parte a anului 2021 am înregistrat creșteri semnificative pe anumite linii de business și am reușit să consolidăm poziția noastră în piață. Este un ritm de creștere profitabilă susținut, iar estimările noastre pentru finalul anului sunt unele încurajatoare. Ne așteptăm la o valoare a primelor brute subscrise de peste 1,2 miliarde de lei.

C: – Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastra le-a realizat în acest an?

F.C: – Investițiile planificate pentru 2021 se axează în cea mai mare parte pe infrastructura IT și inteligența artificială. E vorba despre instrumente pe care le folosim pentru a simplifica și personaliza cât mai mult experiența clienților noștri. Am investit de asemenea într-un nou sistem de management al daunelor și, bineînțeles, o investiție continuă este și cea în echipa noastră.

Cum stăm cu realizările?

C: – Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

F.C: – Chiar dacă începutul anului a venit cu semnele unei reveniri la normalitate, am tratat în continuare lucrurile cu multă prudență, cu agilitate și flexibilitate. Principala provocare este aceea de a ne atinge obiectivele, într-un context încă destul de impredictibil și la fel de important este și să ne asigurăm că facem tot ceea ce putem pentru ca echipa noastră să se mențină sănătoasă. Alte două provocări importante derivă din severitatea crescută a fenomenelor climatice și inflația semnificativă.

C: – Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

F.C: – În 2021, am reușit să valorificăm lecții importante, lecții pe care le-am învățat trecând împreună printr-o criză sanitară fără precedent. Am reușit să ne consolidăm poziția în piață, să creștem pe linii de business importante, am lansat un nou produs, o asigurare de sănătate dedicată spitalizării și chirurgiei, noi servicii de avizare a daunelor online, am obținut pentru al patrulea an la rând certificarea Top Employer și am continuat să investim în comunitate. De asemenea, ne bucurăm că Groupama a primit recent și un premiu pentru compania anului în asigurările generale, ceea ce recompensează eforturile depuse de echipa și partenerii noștri, pentru a livra produse și servicii de calitate, la un preț corect.

C: – Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Aș spune despre Groupama că este o companie de asigurări care, cu ajutorul unor produse de calitate la un preț corect, personalizabile și predictibile și a unor soluții tehnologice inovatoare, le oferă clienților posibilitatea de a se bucura de ceea ce contează cu adevărat, știind că au alături un partener pe care se pot baza.