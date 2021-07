Mircea Negulescu este terminat. Judecatoarea Lavinia Nusa Miu de la Tribunalul Prahova a dispus audierea a 9 martori. În joc este vorba despre dosarul in care DNA Ploiesti i-a trimis in judecata pe politistii Constantin Ispas, Mihail Emanuel Saghel si Ionut Adrian Radulescu intr-un dosar in care cei trei sunt acuzati ca ar fi favorizat mai multe firme.

Potrivit dezvăluirilor făcute de luju.ro, cauza este una cat se poate de spectaculoasa. Deși avea primul termen la Tribunalul Prahova in data de 14 februarie 2017, a ramas in camera preliminara pana in iunie 2020, fiind marcata de o serie de tentative de recuzari si abtineri din partea mai multor judecatori si a procurorului de sedinta.

Sursa citată amintește că, in mai multe randuri, inculpatii au trimis adrese catre Serviciul Roman de Informatii, dar SRI a refuzat sa spuna daca a colaborat cu DNA in cauza. La 25 iunie 2020, Tribunalul Prahova a declarat incheiata faza de camera preliminara, constatand legalitatea sesizarii si dispunand inceperea judecatii pe fond. Totusi, in data de 24 februarie 2021, Curtea de Apel Ploiesti a modificat hotararea instantei inferioare, dispunand rejudecarea fazei de camera preliminara.

Pe 1 aprilie 2021, a reinceput judecarea dosarului in camera preliminara la Tribunalul Prahova, iar in 1 iulie judecatoarea Lavinia Miu a dispus audierea celor noua martori carora Mircea Negulescu „Portocala” le conferise identitati protejate. Amintim că în repetate rânduri, presa a menționat că Negulescu a fost unul dintre procurorii preferați de Kovesi pe vrea când aceasta conducea DNA.

Judecătoarea a dispus amanarea pentru toamna a administrarii probei constand in inregistrarea audio din care rezulta refuzul lui Negulescu de a inregistra declaratiile martorilor. El a susținut atunci ca nu dispune de aparatura audio-video. Motivul nu ar fi fost cel real. DNA Ploiesti detinea inca din martie 2015 aparatura de inregistrare a declaratiilor – fapt confirmat chiar de catre DNA, inclusiv de Nicolae Marin, urmasul lui Lucian Onea la conducerea DNA Ploiesti. Or, DNA a anuntat retinerea celor trei politisti abia in august 2015 – moment in care Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti avea aparatura de inregistrare audio-video.

Minuta prin care judecatoarea Miu a dispus audierea martorilor

„Admite cererile formulate de inculpatii Ispas Constantin, Radulescu Ionut Adrian, Saghel Mihail Emanuel si Ristea Constantin Sebastian in sedinta din data de 04 iunie 2021, si in cosecinta:

Dispune audierea martorilor:

Schiopulescu Valentin Vasile (caruia i s-a atribuit pseudonimul Dauna Costel),

Nicolae Dan (caruia i s-a atribuit pseudonimul Marc Antonio),

Nicolae Cantemir Vasile (caruia i s-a atribuit pseudonimul Constantin Mugurel),

Balanescu Mihail Iulian (caruia i s-a atribuit pseudonimul Crangasu Gabriel),

Radu Nicolae Manuel (caruia i s-a atribuit pseudonimul Georgescu Zamfira),

Capra Daniel (caruia i s-a atribuit pseudonimul Dobre Cosmin),

Capra Nicolae (caruia i s-a atribuit pseudonimul Radulescu Adita),

Mihai Ramona Mihaela (careia i s-a atribuit pseudonimul Stefanescu Genoveva),

Abagiu Manuel (caruia i s-a atribuit pseudonimul Tomescu Costel),

exclusiv sub aspectul legalitatii administrarii probei cu martori in faza de urmarire penala, precum si a loialitatii procedurii, prin raportare la dispozitiile art 101 C pr pen.

Proroga discutia cu privire la cererile inculpatului Ispas Constantin privind audierea martorilor Leonte Gheorghe si Miu Ciprian precum si cu privire la proba cu inregistrarea audio din care ar rezulta refuzul procurorului Mircea Negulescu de a utiliza aparatura tehnica de inregistrare a declaratiilor martorilor.

Cu apel odata cu fondul. Pronuntata in sedinta camerei de consiliu azi, 01.07.2021”.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea