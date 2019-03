Fost concurent Exatlon, dezvăluiri uluitoare: ”Tot mă gândeam dacă să plec sau nu”

„Atunci când decideam noi să ieşim, fără să ştie nimeni, ne prindeau paparazzi, dar când aveam voie nu venea nimeni. Era un club pe Magheru şi în timp ce eram acolo l-am văzut pe Borcea. Tot mă gândeam dacă să plec sau nu. La un moment dat m-a observat şi el şi mi-a zis direct că maine am amendă. La început voiam să stau doar o oră-două, dar pe urmă am hotârăt să stau toată noaptea, dacă tot am primit amenda.

Am apărut în ziar doar când am ieşit în oraş. Nu stăteam non-stop în club. Dar s-a întâmplat să ies o dată pe lună şi eram prins. Puteam eu să mă justific după, dar nu mă mai credea nimeni”, a spus Cristi Pulhac , conform GSP.

Totodată, acesta a vorbit şi despre afacerile pe care le are acum, după ce a renunţat la cariera care l-a consacrat, cea de fotbalist.

„Sunt mulţumit de tot ce am. Nu am business-uri neortodoxe. Tot timpul soţia mea Raluca îmi spune să specific, ca lumea să nu creadă altceva. Știu fotbalişti în activitate care fac videochat. Din lipsa banilor, se ajunge aici, eu aşa cred. Sunt jucători chiar care au evoluat în afară, dar au pierdut bani. Eu nu cred că barbaţii fac asta din plăcere, ci din lipsa banilor”, a mai declarat fotbalistul.