Potrivit unei instanțe americane, România datorează 331 de milioane de dolari plus dobânzile suplimentare acumulate din noiembrie 2018 fraților Micula.

Un comunicat al societății de avocatură White & Case LLP, care l-a reprezentat pe Ioan MIcula, spune că judecătorul Amit P Mehta de la US District Court for the District of Columbia a hotărât pe 11 septembrie că deciziile Curții de Justiție Europene nu se pot aplica pentru cauze care au debutat înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.

România datorează bani fraților Micula încă din 2013

”În 2013 Curtea Arbitrală a luat decizia să oblige statul român să plătească despăgubiri, până acum guvernele au ignorat această decizie. Situația în care ne găsim e extrem de gravă. La ora actuala ROMATSA se găsește în pericol de a nu mai putea efectua servicii aeriene din cauza lipsei resurselor. (…) Practic ROMATSA trăiește numai din niște rezerve și funcționează din niște rezerve. Pe 24 este termen de judecată și în cazul în care se menține decizia luată de instanța din Belgia, există riscul ca ROMATSA să rămână fără resurse. ROMATSA dirijează traficul aerian.

A doua problemă pe care o avem este apariția unui titlu executoriu în România în baza căruia au fost atacate conturi ale Nuclearelectrica și ale altor companii. Executorul încercă să ia bani și se îndreaptă spre activele statului român. Există situația în care să execute Nuclearelectrica sau Romgaz și să implice vânzarea de acțiun. Din acest motiv am luat decizia de a plăti suma pentru care există titlul executoriu în România. După ce Ministerul Finanțelor va plăti suma, ne îndreptăm spre toate instanțele”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul anunță o nouă rectificare bugetară

”Am luat decizia de a plăti titlul executoriu de 85 de milioane de euro, din fondul de rezervă. Bineînțeles, asta va lăsa, pentru moment, fondul de rezervă fără disponibilul necesar autorităților locale. Tocmai aceea, am stabilit împreună cu ministrul Finanțelor ca luni să efectuăm o nouă rectificare bugetară, astfel încât să realimentăm fondul de rezervă al premierului cu banii necesari pentru autoritățile locale.”, a spus Ludovic Orban.

