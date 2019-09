Principalele teme de dezbatere au vizat:

Oferta FNGCIMM dedicată susținerii accesului la finanțare al antreprenorilor;

Garantarea finanțărilor dedicate investițiilor și a derulării activității curente;

Avantajele garanțiilor financiare;

Start up Nation: de la idee până la implementarea proiectului;

Soluții financiare de susținere a mediului antreprenorial.

“Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri are rolul de intermediar intre mediul de afaceri si cel financiar, avand ca obiectiv prioritar crearea unui cadru care sa favorizeze mentinerea unui dialog deschis cu potentialii sai beneficiari, cu piata financiara, cu autoritatile si institutiile partenere. Acesta platforma de dezbatere a continuat cu seria de evenimente « Solutii financiare de sustinere a mediului antreprenorial » pe care am desfasurat-o in parteneriat cu Banca Transilvania.

Atenți la semnalele pietei, la prioritatile programelor guvernamentale pentru IMM-uri si la solicitarile specifice pe care ni le transmit institutiile partenere, vom continua sa oferim o sustinere eficienta clientilor nostri, cu speranta ca eforturile noastre vor contribui la consolidarea tinerei Romanii antreprenoriale. Dorim sa incurajam cultura antreprenoriala si sa garantam programe care au ca obiectiv dezvoltarea mediului de afaceri, a economiei rurale, dar si dezvoltarea personala a fiecarui membru al comunitatii”, a declarat Gheorghe Lapadat, Director General FNGCIMM.

De la lansarea programului si pana in prezent, respectiv in perioada 2017-2019, la nivel national, FNGCIMM a sustinut accesul la finantare pentru circa 6.000 de IMM-uri.

FNGCIMM se pozitioneaza astfel ca principal sustinator al beneficiarilor Programului Start Up Nation, companiile noi, declarate eligibile, putand accesa finantarea necesara de la bancile inscrise in program, creditele punte fiind garantate de catre FNGCIMM in proportie de maxim 80%. FNGCIMM a reevaluat riscul asociat acordarii garantiilor pentru programul Start-Up Nation si a ajustat comisionul aferent acestui program pana la 1,95% din valoarea garantiei acordate.

