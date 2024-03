Florin Piersic a împărtășit momente pline de emoție într-o emisiune televizată. El a adus la lumină relația profundă cu mama sa, pe care o considera o ființă aproape sfântă. Părinții actorului, Vera și Ștefan Piersic, au părăsit această lume la o distanță de șase ani unul de celălalt și odihnesc acum la cimitirul din Cluj Napoca.

Copilăria lui Piersic s-a desfășurat în Bucovina, regiunea cu rădăcini ale părinților săi, Vera și Ștefan Piersic. Mama sa a avut un rol crucial în viața sa, fiind cea care l-a inițiat în tainele rugăciunii. Chiar și acum, Florin Piersic păstrează o icoană a Sfintei Paraschiva, la care mama sa se ruga pentru el în vremurile copilăriei, când trecuse printr-o boală gravă. Legătura specială dintre Piersic și mama sa este înrădăcinată în amintiri care îl emoționează profund.

Florin Piersic a venerat-o mereu pe mama sa, purtând cu drag în inima sa toate clipele petrecute împreună. Vera Piersic, cu rădăcini adânci în Bucovina, l-a crescut pe Florin în spiritul credinței. Actorul rememorează o poveste cutremurătoare din copilăria mamei sale, care, de la o vârstă fragedă, a fost învățată tainele vieții spirituale.

Într-un interviu. Florin Piersic a vorbit despre legătura sa cu fiul său. Deși Florin Piersic Jr. și-a construit o identitate artistică distinctă, adesea a fost pus în comparație cu faimosul său tată. Marele actor mărturisește că a făcut întotdeauna eforturi să fie alături de fiul său, chiar și după despărțirea de Tatiana Iekel. Piersic are și un sfat pentru toată lumea. El spune că sintagma „te iubesc” trebuie folosită cât mai des posibil

„Nu e nicio suferință. Cum să nu am o relație bună? Dar nu e fiul meu? Pentru mine, el e un actor extraordinar.

Am fost tatăl lui întotdeauna. Simțeam nevoia să fiu aproape de ei, chiar dacă eram despărțit de Tatiana, iar el era băiatul meu și așa a rămas. Așa va rămâne toată viața mea, Florin Piersic Jr. Sfatul meu e să folosiți mai des „te iubesc’. Ce am scris acolo, așa am simțit. Nu e o filozofie. Eu apreciez pe colegii care și-au scris cărți și folosesc fel de fel de fraze care sunt interesante, dar nu sunt ale lor. Sunt fraze spuse de alții, ei folosesc. Se potrivesc la locul în care ei le pun, dar sunt citate din cutare, cutare, cutare, frumos”, a spus Piersic.